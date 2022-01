Wysokie noty dla Fabiańskiego. Media piszą o "wspaniałych interwencjach"

Łukasz Fabiański zainaugurował grę w 2022 roku już w noworoczną sobotę. Jego West Ham wygrał 3:2 z Crystal Palace i zajmuje piąte miejsce w lidze ze stratą zaledwie punktu do Arsenalu. Mimo że Polak puścił dwie bramki w drugiej połowie, jego występ został oceniony pozytywnie przez Brytyjczyków.

Angielskie media doceniły Fabiańskiego. "Nie dopuścił, by rywal odrobił stratę"

Angielskie media najczęściej przyznawały mu "siódemkę" w skali od 1 do 10, co czyni go najwyżej ocenianym zawodnikiem formacji defensywnej. Taką notę Polak otrzymał m.in. od serwisów inews.co.uk, 90min.com czy dziennika "Evening Standard". "W pierwszej połowie popisał się kilkoma wspaniałymi interwencjami przy strzałach Christiana Benteke. Nie dopuścił do tego, aby Crystal Palace odrobiło stratę" - opisano jego grę w ostatnim z wyżej wymienionych mediów.

Na dobrą grę w pierwszej części meczu i kluczową obronę przy strzale Benteke zwrócono także uwagę na portalu football.london, w którym Fabiańskiego oceniono nieco surowiej - na "szóstkę". "Świetna pierwsza połowa. Jednak w drugiej mógł lepiej zachować się przy bramce Olise" - napisano. "Nie miał zbyt wiele do roboty z powodu problemów zawodników Palace z celnością" - napisano z kolei w serwisie inews.co.uk.

Zgodnie w ocenie występu Fabiańskiego były także najpopularniejsze portale statystyczne WhoScored.com oraz SofaScore.com. Pierwszy z nich przyznał mu notę 6,8, a drugi 6,6. W obu przypadkach to jedna z najniższych ocen w zespole West Hamu.

Łukasz Fabiański rozegrał w tym sezonie 20 meczów w Premier League, w których puścił 27 goli. W czterech spotkaniach Polak zachował czyste konto.