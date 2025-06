Barcelona rozpętała burzę. W Hiszpanii wrze. "Straciłeś szacunek"

FC Barcelona zbroi się przed kolejnym sezonem. W piątek do drużyny oficjalnie dołączył Joan Garcia. Hiszpański bramkarz podpisał z zespołem aż sześcioletni kontrakt. Taką samą długość umowy działacze proponują też Nico Williamsowi. Media donoszą, że transakcja jest już na ostatniej prostej, a sam piłkarz miał "oszaleć na punkcie transferu". I okazuje się, że takie zachowanie nie przypadło do gustu kibicom Athletiku Bilbao, w którym spędził praktycznie całą dotychczasową karierę.

Fani wściekli się na Nico Williamsa. Stanowczy krok

Mimo że klamka w sprawie przenosin Williamsa do Barcelony jeszcze nie zapadła, a jego obecny pracodawca robi, co może by go zatrzymać, angażując nawet matkę i brata piłkarza, to sympatycy Athletiku już wydali wyrok. Wymownie pokazali, co sądzą o zachowaniu 22-latka. Gerard Romero, znany hiszpański dziennikarz, umieścił na X fotografię muralu, zlokalizowanego w Barakaldo. Dzieło powstało w marcu 2024 roku i symbolizowało silną więź braci Williams z klubem. Ba, pierwotnie tylko ich postacie zamieszczono na muralu, a później dodano kolejne. Tyle tylko, że w niedzielną noc zniknęła jedna z nich, a właściwie zamazano ją. Zrobili to kibice. Chodzi o podobiznę Nico.

W miejscu, w którym wcześniej był wizerunek młodszego z braci Williams, pojawił się wymowny napis. "Joan edo geratu, errespetua galdu duzu" - co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Idź albo zostań, straciłeś szacunek". Tym samym fani jasno potępili chęć piłkarza, by dołączyć do Barcelony. A ten wydaje się być już całkowicie zdecydowany na transfer.

Transfer Williamsa zmieni układ sił w ataku Barcelony

Nico Williams rozegrał aż 167 meczów dla pierwszej drużyny Athletiku, zdobywając 31 bramek i 30 asyst. Przez wiele lat był jednym ze starterów. Imponował na lewym skrzydle i podobnie ma być po dołączeniu do klubu ze stolicy Katalonii. Ba, media donosiły nawet, że dojdzie do sporych roszad w ustawieniu ofensywy Hansiego Flicka. Williams ma mieć zagwarantowane miejsce na murawie.

Jeśli transfer zostanie sfinalizowany na dniach, wówczas Hiszpan rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu z Barceloną, a te ruszą już 13 lipca. Natomiast na przełomie lipca i sierpnia drużyna wyjedzie na tournee po Azji, gdzie rozegra trzy sparingi.