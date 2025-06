Linette tłumaczy się 285 milionów złotych. Hit

Magda Linette (31. WTA) była o krok od pierwszego w tym sezonie finału turnieju WTA. W sobotę w Nottingham przez 98 minut walczyła z Dajaną Jastremską (46. WTA), lecz poniosła porażkę 4:6, 4:6. Półfinał to i tak bardzo solidny wynik, a dobrze wiedzie się jej również poza kortem.

Magda Linette wyróżniona. Po czym takie słowa. "Nie mam tyle"

Magazyn "Forbes Women" dokonał wyceny marki osobistej zawodniczki. Jej wynik to 285 mln zł, co dało jej trzecie miejsce w kobiecym rankingu. Co sama następująco skomentowała w piątkowym wpisie w serwisie X: "Wyprzedzając pytania… nie, nie mam tyle. Dziękuję za wyróżnienie!".

Na grafice znalazły się również słowa Linette. - To, że moja droga sportowa i życiowa inspiruje innych, jest dla mnie największą nagrodą. Wierzę, że ten sukces ma sens tylko wtedy, gdy niesie ze sobą pozytywny wpływ - powiedziała.

Magda Linette może pochwalić się sporymi zarobkami na kortach

Marki osobistej nie należy mylić z majątkiem, choć i w tej drugiej kwestii 33-latka ma się czym pochwalić. Na kortach zarobiła już 7 632 106 dolarów, a do tego dochodzą wpływy z kontraktów sponsorskich. Przy czym trzeba pamiętać o dużych kosztach, jakie generuje tenis na najwyższym poziomie (opłacenie sztabu, podróże, zakwaterowanie itd.).

O kolejne nagrody Magda Linette powalczy w turnieju WTA 250 w Eastbourne. Tam w pierwszej rundzie zagra z... Dajaną Jastremską, którą wcześniej czeka finał w Nottingham z McCartney Kessler (42. WTA).