- Gdybym miał ocenić, jest to 50 na 50. Nasze rozmowy były bardzo konkretne. Funkcja selekcjonera drużyny narodowej to marzenie chyba każdego trenera w Polsce - tak prezes PZPN Cezary Kulesza widzi szanse na zatrudnienie Macieja Skorży w roli selekcjonera drużyny narodowej. Czy to byłby dobry wybór?

Maciej Skorża selekcjonerem reprezentacji Polski. Wyniki ankiety Sport.pl są jednoznaczne

O to zapytaliśmy czytelników Sport.pl w ankiecie pod jednym z artykułów. Jak prezentują się wyniki? Rozkład głosów oddanych do soboty 21 czerwca do godziny 22:50 jest następujący: 13,38 proc. (144 głosy) chce Skorżę w roli selekcjonera, 73,98 proc. (796 głosów) jest przeciw, a 12,64 proc. (136 głosów) nie ma zdania.

Jak widać (domniemany) faworyt Kuleszy niekoniecznie jest faworytem kibiców reprezentacji Polski. Oczywiście proces zatrudnienia szkoleniowca kadry jest zawiły, w przypadku Skorży przede wszystkim ze względu na obowiązujący kontrakt z Urawą Red Diamonds. Wykupienie go z japońskiego klubu kosztowałoby 1,5 mln euro.

Cezary Kulesza szuka selekcjonera reprezentacji Polski. "Mamy kilka wariantów na stole"

Przy tym prezes PZPN zabezpiecza się na wypadek fiaska rozmów z 53-latkiem. - Pozostajemy otwarci na każdą ewentualność. Sytuacja może się zmienić jak w kalejdoskopie. Działamy równolegle. Mamy kilka wariantów na stole, ale dopuszczamy też możliwość, że pojawi się jakiś trener, o którym nie pomyśleliśmy, i zauroczy nas swoją wizją i wiedzą na temat naszych piłkarzy. Nie możemy sobie pozwolić, że przyjdzie trener z dużym nazwiskiem, który nie zna naszych piłkarzy - wytłumaczył. W mediach przewijały się nazwiska Jana Urbana, Nenada Bjelicy, Jerzego Brzęczka, Adama Nawałki, Jacka Magiery czy Gianniego De Biasiego.

Reprezentacja Polski wróci do gry we wrześniu, gdy zmierzy się z Holandią (4.09) i Finlandią (7.09) w eliminacjach mistrzostw świata 2026.