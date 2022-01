Sensacyjna porażka Realu Madryt! Co za błąd Militao [WIDEO]

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Eder Militao, stoper Królewskich, rozgrywa kapitalny sezon. Brazylijczyk sprawił, że wielu kibiców Realu Madryt zapomniało o utracie Sergio Ramosa czy Raphale'a Varane'a. W niedzielę Militao okazał się jednak antybohaterem, bo to przez jego stratę piłki Getafe objęło prowadzenie. I to już w 9. minucie. Do siatki trafił Enes Unal, dla którego była to szósta bramka w lidze.

Przewaga Realu nic nie dała

Później Real Madryt przycisnął Getafe, ale gospodarze umiejętnie się bronili i starali się groźnie kontrować. Real oddał ponad dwa razy więcej strzałów (14 do 6), a Getafe rzadziej miało piłkę (zaledwie 27 procent), to jednak piłkarze Carlo Ancelottiego nie umieli zbudować prawdziwej przewagi. Getafe nie czuło większego zagrożenia, bo niemal całą drużyną zagęszczało środek pola, przez co Real miał kłopot, by realnie zagrozić rywalom.

- Czasami są takie mecze, w których kompletnie ci nie idzie. I właśnie taki mecz miał dzisiaj Real - powiedział po ostatnim gwizdku Sebastian Chabiniak, który komentował to spotkanie na antenie Eleven Sports.

Sytuacja w tabeli

Po 20 kolejkach Real Madryt ma 46 punktów i pozostaje liderem Primera Division. Drugie miejsce zajmuje Sevilla (38 pkt), która ma dwa mecze mniej. Getafe zdobyło 18 pkt w 19 meczach i zajmuje 16. miejsce. Nad strefą spadkową ma trzy "oczka" przewagi.