Legenda Man United wypycha Pogbę z klubu. Podaje dwa argumenty za transferem

Nadchodzą kluczowe tygodnie dla Paula Pogby. Pomocnik ma kontrakt z Manchesterem United tylko do końca sezonu. Jego klub musi albo przedłużyć umowę z Francuzem, albo go sprzedać, by latem 2022 roku gwiazdor nie zmienił barw za darmo. Na razie, Pogba wypoczywa po udanym dla niego i nieudanym dla kadry Francji Euro 2020, ale już teraz spekuluje się, iż piłkarzem interesuje się Paris Saint-Germain.

"Kariera Paula Pogby jest pełna znaków zapytania"

– Czy Pogba rzeczywiście jest warty takiej kasy, którą zarabia? – zastanawia się Teddy Sheringham, legendarny snajper Manchesteru United. – To bardzo utalentowany piłkarz. Ale jego kariera jest pełna znaków zapytania, tym bardziej że cztery z pięciu sezonów Pogby w Manchesterze były przeciętne. Wiem, że nie da się zadowolić każdego, ale on nie gra stale na wysokim poziomie. Gdyby klub mógł sprzedać go za rozsądne pieniądze, przychyliłbym się ku temu rozwiązaniu, o ile tylko Paul zostałby odpowiednio zastąpiony – dodał bohater finału Ligi Mistrzów z 1999 roku.

Za rok Pogba będzie mógł odejść za darmo i otrzymać od nowego klubu duży bonus za podpisanie kontraktu. – Gdyby już nie zarabiał dostatecznie dużo... – uśmiechał się Sheringham w rozmowie z autorami kanału "United Stand" na YouTube.

Paul Pogba nie jest topowym piłkarzem?

Francuz jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. W nowym kontrakcie oczekuje kolejnej podwyżki pensji (ok. 400 tys. funtów tygodniowo) i działacze Manchesteru United zastanawiają się, czy jest sens mu tyle płacić. Sheringham daje do zrozumienia, że według niego Pogba jest przepłacony. – Topowi piłkarze zawsze grają. Paul czasem znajduje się jednak poza składem. Czegoś takiego nie wyobrażamy sobie np. w przypadku Harry'ego Kane'a. Jeśli jesteś najlepszy, po prostu grasz cały czas – twierdzi Anglik.

28-letni Pogba jest na celowniku Paris Saint-Germain, które sprowadziło już Achrafa Hakimiego, Georginio Wijnalduma i Sergio Ramosa. Według niedawnych informacji RMC Sport, PSG ma szykować się do złożenia oferty, której wartość oscylowałaby w granicach 50 milionów funtów.