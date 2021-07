Rewelacyjny 17-latek z Polski w kadrze Liverpoolu. Juergen Klopp zdecydował

Mateusz Musiałowski od sierpnia 2020 roku jest piłkarzem Liverpoolu i występuje w młodzieżowych zespołach The Reds. Napastnik zdobył 12 bramek oraz zanotował trzy asysty w 25 meczach drużyny do lat 18 we wszystkich rozgrywkach. Tak dobra dyspozycja Polaka sprawiła, że w marcu tego roku otrzymał zaproszenie na treningi pierwszego zespołu od Juergena Kloppa. Media w Anglii uważają, że Musiałowski dysponuje ogromnym potencjałem, natomiast musi się poprawić pod względem fizycznym.

Liverpool ogłosił w miniony piątek kadrę 34 zawodników, którzy będą przygotowywać się do sezonu 2021/2022 w Salzburgu w Austrii. Na liście znajduje się 11 piłkarzy z drużyn młodzieżowych The Reds i w tym gronie jest też Mateusz Musiałowski. Decyzją trenera w kadrze nie znalazło się miejsce dla drugiego z Polaków, czyli Jakuba Ojrzyńskiego.

Zgrupowanie Liverpoolu w Austrii rozpoczyna się w poniedziałek 12 lipca. Na ten moment nie wiadomo, z kim The Reds zagrają w meczach towarzyskich. W pierwszej kolejce nowego sezonu Premier League rywalem Liverpoolu będzie Norwich City, którego piłkarzem jest Przemysław Płacheta.

Anglicy są zachwyceni talentem Mateusza Musiałowskiego. Przemysław Soczyński, koordynator ds. identyfikacji talentów z siedzibą PZPN w Wielkiej Brytanii powiedział w rozmowie z The Athletic, że "nie ma wielu takich piłkarzy jak on, którzy są nieustraszeni na boisku i potrafią dryblować między dwoma lub trzema przeciwnikami, on po prostu zachwyca".