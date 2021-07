Łukasz Fabiański będzie miał nowego rywala. West Ham United chce bramkarza PSG

West Ham United zakończył poprzedni sezon Premier League na szóstym miejscu z 65 punktami, dzięki czemu wywalczył awans do przyszłorocznej edycji Ligi Europy. Duża w tym zasługa Łukasza Fabiańskiego, który zagrał w 35 meczach ligowych i w dziesięciu z nich zachował czyste konto. Młoty chcą jednak zwiększyć rywalizację na tej pozycji i ma już wypatrzonego kandydata.

Alphonse Areola może trafić do West Hamu United. W zeszłym roku występował w Fulham

Jak informuje brytyjski "Daily Mail", West Ham United chce pozyskać Alphonse Areolę z Paris Saint-Germain. 28-latek nie ma czego szukać w klubie ze stolicy Francji, ponieważ do zespołu w najbliższych dniach dołączy Gianluigi Donnarumma. Poza tym w drużynie jest już Keylor Navas oraz Sergio Rico, co sprawia, że Francuz w najlepszym wypadku mógłby być trzecim bramkarzem w hierarchii.

West Ham United z chęcią wypożyczy Areolę, ale nie zamyka się na zawarcie w umowie opcji transferu definitywnego. Obecnymi rywalami Fabiańskiego w ekipie londyńczyków są Darren Randolph oraz David Martin, dzięki czemu Areola byłby bezpośrednim rywalem o miejsce w składzie dla reprezentanta Polski.

Alphonse Areola w poprzednim sezonie występował na wypożyczeniu w Fulham, który zajął 18. miejsce w lidze i spadł do Championship. Francuz zagrał w 36 meczach ligowych i w aż dziewięciu z nich zagrał „na zero z tyłu". Kontrakt Areoli z Paris Saint-Germain jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Wcześniej wychowanek Les Parisiens występował w ramach wypożyczenia w Realu Madryt, Villarrealu czy Bastii.