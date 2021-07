Koniec Premier League w Canal+! Nowy gracz przejmuje prawa telewizyjne

Canal+ posiadał prawa do pokazywania Premier League w Polsce od ponad dwóch dekad. Obecna umowa francuskiej telewizji z Anglikami została zawarta jesienią 2018 roku i obowiązuje do końca sezonu 2021/2022. Z początkiem ubiegłego sezonu stacja zaczęła emitować także program poświęcony tym rozgrywkom - "Jej Wysokość Premier League".

Od sezonu 2022/2023 prawa do pokazywania Premier League będzie miał nowy gracz na polskim rynku - NENT Group, który w najbliższym czasie udostępni w Polsce platformę Viaplay. Umowa dotyczy Polski, Holandii, Litwy, Łotwy i Estonii. Prawa zostały nabyte na sześciu sezonów - od 2022/23 do 2027/28. NENT Group zapowiada, że Viaplay w każdym sezonie będzie pokazywać 380 meczów Premier League.

- To znaczący krok w ekspansji Viaplay. Premier League to bez wątpienia perła w koronie wśród aktywów sportowych. Nasza długoterminowe nastawienie, połączone z perspektywą wielu rynków, pozwala nam być bardzo silnym konkurentem w pozyskiwaniu najbardziej prestiżowych praw sportowych na świecie - skomentował Anders Jensen, prezes i CEO w NENT Group.

Viaplay zadebiutuje w Polsce 3 sierpnia. Pierwsze prawa na rynku polskim nowa platforma nabyła w listopadzie 2020 roku i były to prawa do pokazywania Bundesligi przez cztery lata, do końca sezonu 2024/25. Pod koniec kwietnia umowę przedłużono o kolejne cztery lata, do sezonu 2028/29. Oprócz tego szwedzka platforma będzie pokazywała w Polsce Ligę Europy i Ligę Konferencji czy też Formułę 1. Oferta platformy Viaplay będzie dostępna osobno za 34 zł miesięcznie. Dostęp do platformy będzie też można wykupić wraz z innymi usługami.