Zachowanie gwiazdy Chelsea wywołało burzę! "To nowe dno"

Christian Pulisić wykorzystuje wakacje do odpoczynku przed kolejnym sezonem. Na Instagramie opublikował film, na którym widać go siedzącego na burcie i żonglującego piłkę nad goliatem atlantyckim lub itajara. W pewnym momencie piłkarz wykonał sztuczkę nazywaną m.in. "dookoła świata", po czym chciał złapać piłkę, ale wtedy zsunął się i wpadł do wody. Szybka reakcja pozwoliła mu się dostać z powrotem na łódź, jednak upadając... uderzył w rybę.

Christian Pulisić w ogniu krytyki. "To nowe dno"

"Życie przeleciało mi przed oczami" - podpisał nagranie Amerykanin. Zachowanie Pulisicia wywołało sporo kontrowersji. Nie spodobało się ono szczególnie obrońcom praw zwierząt, którzy podkreślają, że nie powinno się tak traktować zagrożonych gatunków. - To nowe dno - napisano na profilu Blue Planet Society.

- Znany profesjonalny piłkarz znęca się na zagrożonym gatunkiem goliata dla zabawy. Znęcanie się nad zwierzętami. Chroniony i zagrożony goliat. Wyobraźcie sobie, że na jego miejscu jest lew lub tygrys, a zrozumiecie, o co chodzi - dodano pod filmem. Profil Blue Planet Society informuje również, że nagrywanie w takich przypadkach jest również nielegalne, ponieważ ryba powinna zostać uwolniona.

Christian Pulisić ma dużo czasu na odpoczynek po ostatnim sezonie. Część reprezentacji walczy na Euro 2020, równocześnie zorganizowane zostało Copa America. Napastnik Chelsea natomiast ze Stanami Zjednoczonymi nie biorą udziału w żadnym turnieju. W sezonie 2020/21 22-latek zdobył pierwszy w swojej karierze puchar Ligi Mistrzów. Chelsea w Premier League natomiast zakończyła rywalizację na 4. miejscu w tabeli.