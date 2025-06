Ten mecz przejdzie do historii! Niemcy wygrywali już 5:1. Koszmar w 11 minut

Rozgrywane w Rumunii Euro U-19 ma za sobą dwie kolejki fazy grupowej. W pierwszej kolejce grupy B Niemcy przegrały 0:3 z Holandią, a Anglicy zremisowali 2:2 z Norwegią. W ważnym meczu w kontekście awansu do półfinału we wtorkowy wieczór Niemcy zmierzyli się z Anglikami.

Szalony mecz Niemców z Anglikami na Euro U-19. Dziesięć bramek w 63 minuty

Już w siódmej minucie młodzie piłkarze zza naszej zachodniej granicy prowadzili 1:0 po golu Noaha Darvicha. W 31. minucie prowadzenie podwyższył Said El Mala. To nie załamało Anglików, którzy cztery minuty później zdobyli bramkę kontaktową po trafieniu Joshui Kinga.

Ale to nie był koniec strzelania w pierwszej połowie! W 42. minucie do siatki trafił Max Moerstedt, a dwie minuty później Leopold Wurm. Do przerwy Niemcy prowadzili 4:1 i wydawało się, że mają wszystko pod kontrolą.

Zwłaszcza że trzy minuty po wznowieniu gry w drugiej połowie gola dublet skompletował El Mala. Było 5:1 i prawdopodobnie nikt nie mógł myśleć, że dojdzie do szalonego zwrotu akcji w tym spotkaniu. A tak się stało! W ciągu kolejnych 15 minut padły cztery bramki dla Anglików. W 52. minucie trafił Ethan Wheatley, trzy minuty później Reiss-Alexander Russel-Denny, w 61. Zach Abbott, a w 63. Jesse Derry.

Wydawało się, że po takiej kanonadzie Niemcy upadną kompletnie i Anglicy przypieczętują kosmiczny comeback wygraną. Tak się jednak nie stało. Chociaż przez 63 minuty padło aż dziesięć bramek, to przez kolejne pół godziny nie było już ani jednej i spotkanie zakończyło się wynikiem 5:5 oraz podziałem punktów.

Wynik wtorkowego spotkania sprawia, że reprezentacja Niemiec (punkt) jeśli chce awansować do półfinału (awansują dwie pierwsze drużyny) Euro U-19, to musi wygrać trzeci mecz fazy grupowej Norwegią (punkt) i jednocześnie liczyć na to, że Anglia (dwa punkty) nie wygra z mającą pewne pierwsze miejsce Holandią (sześć punktów). Oba te spotkania zostaną rozegrane w piątek 20 czerwca.