Polskie drużyny poznały rywali w Lidze Konferencji! Czarny scenariusz dla Legii

Aż cztery zespoły z Polski będą rywalizować o fazę ligową europejskich pucharów w sezonie 25/26. Lech Poznań walczy w el. Ligi Mistrzów, Legia Warszawa - w el. Ligi Europy, a Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa - w el. Ligi Konferencji. Raków i Jagiellonia zaczynają w Lidze Konferencji od pierwszej rundy. Oto rywale Jagiellonii i Rakowa na tym etapie eliminacji. Wiadomo też, na kogo może trafić Legia w przypadku porażki z kazachskim FK Aktobe w pierwszej rundzie el. Ligi Europy.

Wiadomo, z kim zagra Legia Warszawa w Lidze Konferencji, jeśli przegra z Aktobe

Legia już wie, że jeżeli wygra z Aktobe na początku eliminacji Ligi Europy, to trafi na czeski Banik Ostrawa. W środowy poranek dowiedzieliśmy się też, jacy będą potencjalni rywale Legii w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji w przypadku porażki z Aktobe.

To Sparta Praga (Czechy), RSC Charleroi (Belgia), Riga FC (Łotwa), Silkeborg IF (Dania) lub lepszy z pary Kalju FC (Estonia) / Partizani Tirana (Albania). Wiemy już, że Legia zagra ze Spartą Praga.

Sparta Praga to uznana marka w Europie. W poprzednim sezonie rywalizowała w fazie ligowej Ligi Mistrzów, w której potrafiła wygrać 3:0 z Red Bullem Salzburg czy zremisować 1:1 ze Stuttgartem. W sezonie 10/11 Sparta grała z Lechem Poznań w trzeciej rundzie el. Ligi Mistrzów i wygrała 2:0 w dwumeczu. Obecnie w barwach Sparty gra np. Lukas Haraslin, kojarzony z występów na poziomie Ekstraklasy w Lechii Gdańsk. Sparta to 187. drużyna w Europie w Power Rankingu Opty. Dla porównania, Legia jest notowana o trzy miejsca wyżej.

Wylosowanie Sparty to najgorsza możliwa informacja dla Legii, bo Czesi są trzecim zespołem z najwyższym współczynnikiem w eliminacjach, po AZ Alkmaar i Rapidzie Wiedeń. Jest to bardzo dobrze znany zespół w Europie. Sparta potrafiła sprzedawać Adama Hlozka do Bayeru Leverkusen za 13 mln euro czy Tomasa Cvancarę do Borussii Moenchengladbach za 10,5 mln euro. Z kolei Czesi najwięcej wydali na Albiona Rrahmaniego - 5 mln euro z Rapidu Bukareszt.

W ramach ciekawostki można też podać, że Sparta rozważała Goncalo Feio, a więc byłego trenera Legii, jako swojego nowego szkoleniowca. Ostatecznie Portugalczyk ma objąć USL Dunkerque, które rywalizuje w drugiej lidze francuskiej, ale będzie walczyć o awans do Ligue 1. - Goncalo był na krótkiej liście Sparty - opowiadał Tomas Pekhart, były napastnik Legii w podcaście "Kilka słów o Legii".

Mecze w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji odbędą się 24 i 31 lipca. Pierwsze spotkanie z udziałem Legii - w przypadku porażki z Aktobe - odbędzie się w Warszawie.

Oto pierwszy rywal Rakowa w Lidze Konferencji. To klub znany w Polsce

W kontekście Rakowa było jasne, że trafi na AIK Solna (Szwecja), Radnicki Kragujevac (Serbia), MSK Żilinę (Słowacja), Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) lub Bangę Gorżdy (Litwa). Po losowaniu jest jasne, że pierwszym rywalem Rakowa będzie MSK Żylina.

Żylina to klub dobrze znany w Polsce, bo w nim piłkarskie szlify zbierał Jakub Kiwior, a więc aktualny reprezentant Polski. Żylina grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 10/11, ale tam zajęła ostatnie miejsce, tuż za Chelsea, Olympique Marsylia i Spartakiem Moskwa.

W 1997 r. Żylina grała w grupie Pucharu Intertoto z Odrą Wodzisław, a mecz zakończył się remisem 0:0. W barwach zespołu ze Słowacji gra Adrian Kapralik, który przebywał w sezonie 23/24 na wypożyczeniu w Górniku Zabrze. Żylina to 624. zespół w Power Rankingu Opty. Raków znajduje się na 126. miejscu we wspomnianym rankingu.

Pierwszy mecz pary Raków - Żylina odbędzie się w Częstochowie.

Wiadomo, kto będzie pierwszym rywalem Jagiellonii w Europie. Absolutny debiutant

Jagiellonia wiedziała przed dzisiejszym losowaniem, że trafi na FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina), FK Novi Pazar (Serbia), Dinamo City Tirana (Albania), na lepszego z pary Decić Tuzi (Czarnogóra) / Sileks Kratowo (Macedonia Północna) lub na gorszego z pary Sabah Baku (Azerbejdżan) / NK Celje (Słowenia). Pierwszym rywalem Jagiellonii będzie Novi Pazar.

Novi Pazar to absolutny debiutant w europejskich pucharach. Serbowie mieli problemy z licencją przez karę minusowych punktów sprzed lat, która pozostawała w zawieszeniu. Novi Pazar otrzymał licencję, więc może teraz zagrać z Jagiellonią. Novi Pazar to zespół znajdujący się na 1100. miejscu w Power Rankingu Opty. Jagiellonia jest notowana na 228. miejscu.

Pierwsze spotkanie Jagiellonii w europejskich pucharach odbędzie się w Serbii, natomiast rewanż będzie rozegrany w Białymstoku.