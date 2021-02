Parada Fabiańskiego porównana do cudu! Polak najlepszy. "Klasa światowa" [WIDEO]

Trudno, żeby było w tym meczu inaczej, skoro West Ham United skupił się tylko i wyłącznie na obronie własnej bramki, zupełnie nie zagrażając stojącemu po drugiej stronie boiska Deanowi Hendersonowi. Mimo to defensywa Młotów była przez długi czas bardzo skuteczna, również za sprawą Łukasza Fabiańskiego, który popisał się w podstawowym czasie gry dwiema kapitalnymi interwencjami.

W pierwszej części gry polski bramkarz wyciągnął piłkę zmierzającą niechybnie do siatki po strzale głową Victora Lindelofa i rykoszecie od Craiga Dawsona. Tuż po zmianie stron Fabiański okazał się lepszy w sytuacji "sam na sam" z Marcusem Rashfordem.

Reprezentant Polski skapitulował dopiero w dogrywce, gdy po zwycięskim uderzeniu z kilkunastu metrów Scotta McTominaya, które było już nie do obrony. West Ham w samej końcówce mógł jeszcze doprowadzić do remisu i rzutów karnych, ale strzał głową Saida Benrahmy nie zaskoczył bramkarza United. Było to jedyne celne uderzenie Młotów w ciągu całego spotkania.

"Parada klasy światowej"

Za wtorkowy mecz Fabiański otrzymał wysokie oceny od dziennikarzy i kibiców. Polski golkiper został zgodnie uznany za najlepszego piłkarza West Hamu. Tak było, chociażby na portalu Sky Sports, który przyznał Polakowi notę "7". Wyższą ocenę otrzymali tylko dwaj piłkarze Manchesteru United - Harry Maguire i Scott McTominay, którzy zostali docenieni notą "8".

Według portalu Football London Fabiański zasłużył na "8". "Zaliczył paradę klasy światowej w pierwszej połowie, gdy strzał głową Victora Lindelofa odbił się jeszcze od Craiga Dawsona, a Polak i tak jakimś cudem to obronił. Jego notę podwyższa również wygrany pojedynek z Marcusem Rashfordem w drugiej połowie" - argumentowano.

Głosujący na portalu BBC internauci wybrali Łukasza Fabiańskiego najlepszym zawodnikiem całego spotkania. Polski bramkarz otrzymał tam średnią ocen 6.97, podczas gdy drugi McTominay miał ją o 0,3 niższą - 6.65. Również według The Independent bramkarz West Hamu najbardziej zasłużył na wyróżnienie.

"Kapitalna obrona w sytuacji z Rashfordem tuż po przerwie i dobra gra nogami przez całe spotkanie" - podsumowano jego występ okraszony notą "8".

West Ham United aktualnie zajmuje w tabeli Premier League szóste miejsce, ale do pierwszej czwórki "Młoty" tracą tylko jeden punkt. W następnym spotkaniu, które zostanie rozegrane w poniedziałek, zespół Davida Moyesa podejmie na London Stadium Sheffield United.