Lewandowski zapytany o pudło z karnego i rekord Muellera. "Są ważniejsze rzeczy"

W czwartek Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium stanie przed szansą zdobycia kolejnego trofeum. Bawarczycy zagrają o Klubowe Mistrzostwo Świata. Ich rywalem będzie meksykański Tigres. Tym samym mogą zapisać się w historii jako kolejny klub, który sięgnął po wszystkie możliwe trofea w jednym sezonie. Wcześniej ta sztuka udała się Barcelonie w 2009 roku.

- Chcemy wygrać Klubowe Mistrzostwa Świata. Wiemy, co to oznacza, jeśli chodzi o historię. W finale możemy zagrać lepiej niż w półfinale. Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi. Zdobycie tego tytułu byłoby wyjątkowe – powiedział Lewandowski, którego dwie bramki dały zwycięstwo jego ekipie w meczu z Al Ahly.

Na konferencji nie zabrakło też wątków z Bundesligi. Lewandowski został zapytany o niewykorzystany rzut karny w meczu z Herthą. – To nie był dobry karny. Zdarza się. Najważniejsze, to wyciągnąć wnioski – krótko skomentował kapitan polskiej reprezentacji.

"Rekord? Nie myślę o tym"

Niewykorzystany karny może być bolesny, bo Lewandowski goni wieloletni rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Na razie Polak trafił do siatki 24 razy w 20 meczach. Przypomnijmy, że licznik legendarnego Niemca zatrzymał się na 40 golach. Lewandowski zapewnia jednak, że nie nakłada na siebie presji pobicia tego wyniku.

- Nie myślę o tym. Nie można porównywać czasów sprzed 30, 40 lat do tych obecnych. Nie mam żadnych oczekiwań co do tego. Są ważniejsze rzeczy od tego rekordu – twierdzi "Lewy".