Bielsa krótko skomentował mecz Mateusza Klicha. "Tak właśnie uważam"

Polak był głównym reżyserem gry zespołu z Elland Road. Podopieczni Marcelo Bielsy byli zdecydowanie lepsi od londyńczyków, więc wynik nie mógł być inny. Klich co prawda nie strzelił bramki ani nie zaliczył asysty, ale był zdecydowanie najważniejszą postacią drugiej linii.

REKLAMA

Zobacz wideo Pełka: Bielsa uważa Klicha za jednego ze swoich najważniejszych żołnierzy

Reprezentant Polski miał udział przy obu bramkach dla swojego zespołu. To on inicjował akcje ofensywne, ale nie odpuszczał również w defensywie. W 3. minucie meczu Klich nadał tempo akcji posyłając dobre podanie do Stuarta Dallasa, który odegrał do Jacka Harrisona. Ten natomiast uderzył mocno na bramkę i pokonał Vicente Guaitę. Drugą bramkę zdobył w 52. minucie najlepszy strzelec "Pawi" Patrick Bamford. Po podaniu od Mateusza Klicha na bramkę uderzył Stuart Dallas, ale dopiero po dobitce Bamforda z bliskiej odległości piłka wpadła do bramki.

Moder i Karbownik z debiutem w Brighton? Trener ocenił ich szanse

Bielsa skomentował grę Klicha na konferencji prasowej

Na pomeczowej konferencji trener Leeds Marcelo Bielsa został zapytany o Mateusza Klicha. - W meczu z Crystal Palace wielu piłkarzy zagrało dobrze, jednak chciałbym spytać o Mateusza Klicha. Czy uważasz, że ten występ był jego powrotem do najlepszej formy? - zapytał Bielsę jeden z dziennikarzy.

- Dokładnie tak, jak wyjaśniłeś. Tak właśnie uważam - odparł argentyński menedżer.

Wstrząsające wyznanie Gascoigne'a. "Był martwy, a ja na niego wskoczyłem"

Mateusz Klich zagrał w tym sezonie Premier League w 22 meczach, w których strzelił dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Oznacza to, że nie opuścił ani jednego ligowego spotkania. Leeds United zajmuje 10. miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. W następnej kolejce drużyna Polaka zmierzy się z Arsenalem na Emirates Stadium.