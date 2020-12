Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak mogą mieć nowego trenera. Legenda

Jedno zwycięstwo, pięć remisów i aż dziewięć porażek - to dorobek Derby County w tym sezonie. Drużyna, która miała walczyć o awans do Premier League, aktualnie znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli Championship. Dlatego jej szefowie zdecydowały się zwolnić Phillipa Cocu. Po jego odejściu tymczasowym grającym trenerem "Baranów" został Wayne Rooney. Niebawem może go jednak zastąpić legenda Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Grosicki: Zrobiłem to dla siebie. Nie wiem, czy to coś zmieni

Klub Polaków szuka nowego trenera. John Terry głównym kandydatem

Zdaniem z angielskich mediów nowym trenerem Derby może zostać były piłkarz Chelsea i jeden z najlepszych obrońców w historii angielskiej piłki, John Terry. 39-latek, który obecnie pracuje w roli asystenta trenera Aston Villi, ma być faworytem szejka Khaleda bin Zayeda Al Nehayana, który jest bliski przejęcia klubu.

Zdaniem dziennikarzy "Daily Mirror", jeśli Terry zostanie nowym trenerem Derby, ściągnie do klubu Ashleya Cole'a, z którym przed laty grał w barwach "The Blues".

Wyśmiewany napastnik lekiem na problemy Barcelony? Spowiedź mistrza

W Derby gra obecnie dwóch Polaków - obrońca Krystian Bielik i pomocnik Kamil Jóźwiak. Obydwaj wystąpili w ostatnim meczu ligowym z Coventry City (1:1). Szczególnie Bielik za swój występ był bardzo chwalony.