Flick nie odpuścił po świętowaniu. Nagłe badania w Barcelonie

FC Barcelona wygrała mistrzostwo Hiszpanii i po meczu z Espanyolem oddała się świętowaniu. Później Katalończycy przegrali jeszcze 2:3 z Villarrealem i cieszyli się z triumfu w lidze przed własną publicznością. Obrazki z parady i oficjalnego bankietu obiegły świat i chociaż zawodnicy mogli sobie trochę pofolgować, to Hansi Flick nie ma zamiaru im odpuścić.

Nagłe badania w FC Barcelonie. U Hansiego Flicka nie ma żartów

"Mundo Deportivo" poinformowało, że piłkarze Barcelony wrócili do treningów w czwartek 22 maja, a w klubie nie czekały na nich "normalne" zajęcia. Trener Hansi Flick i jego sztab zarządzili serię badań, mających na celu sprawdzenie ich sprawności fizycznej. Hiszpański dziennik w tekście informującym umieścił zdjęcie Roberta Lewandowskiego właśnie podczas tych testów.

Gracze przeszli nie tylko testy sprawnościowe, ale również badania lekarskie, mające na celu wykluczenie ewentualnych urazów, czy problemów ze zdrowiem. "Dostarczy to sztabowi szkoleniowemu cennych informacji, które pomogą w przygotowaniu się do nadchodzącego okresu przygotowawczego" - czytamy.

Nie brakuje wzmianki, że Flick "chce mieć wszystko pod kontrolą". Szkoleniowiec chce zadbać o każdy szczegół, utrzymać dyscyplinę w zespole i zaplanować wszystko przed wakacjami. W końcu jego piłkarze muszą być w dobrej kondycji w każdym momencie sezonu - nawet po wygraniu mistrzostwa i przed ostatnim spotkaniem ligi.

Do meczu z Athletikiem Bilbao zawodnicy Barcelony będą trenować jeszcze dwukrotnie - w piątek i w sobotę o 11:00. Wówczas czekają na nich już zajęcia piłkarskie, by należycie przygotować się do nadchodzącego spotkania. To zaplanowano na niedzielę 25 maja o 21:00 na San Mames w Bilbao.