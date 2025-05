Oto drabinka Hurkacza w Roland Garros. Znamy pierwszego rywala

Hubert Hurkacz robi, co może, by dobrze przygotować się do zbliżającego Roland Garros. Choć ostatnie miesiące nie były dla nie udane, gdyż bardzo szybko odpadał z zawodów w Marsylii, Indian Wells czy niedawno w Madrycie, to już turniej w Rzymie, w którym doszedł do ćwierćfinału, dał nadzieję na niezły na powrót do formy. Polak nie poprzestał jednak na tym, gdyż właśnie rywalizuje w zmaganiach ATP 250 w Genewie. Wygrał dotąd dwa spotkania, a w czwartek rozegra ćwierćfinałowy mecz z Taylorem Fritzem.

Oto drabinka turniejowa Roland Garros. Znamy rywala Hurkacza w I rundzie

Hurkacz, choć nie zakończył jeszcze rywalizacji w Szwajcarii, poznał właśnie drabinkę turniejową Roland Garros. Jego pierwszym rywalem będzie Joao Fonseca, z którym nigdy dotąd jeszcze się nie mierzył. W kolejnych rundach może trafić jednak zdecydowanie lepszych zawodników.

Jeśli wygra z Brazylijczykiem, to w następnym etapie zagra ze zwycięzcą rywalizacji między Pierrem-Huguesem Herbertem a Benjaminem Bonzim. Niezwykle wymagający rywale zaczną się od III rundy, w której Polak może potencjalnie zagrać z Gaelem Monfilsem czy piątym tenisistką świata Jackiem Draperem.

Podczas losowania dowiedzieliśmy się również, że Kamil Majchrzak w pierwszym meczu postara się pokonać Hamada Medjedovicia. Gdyby wygrał, to potem czeka go spotkanie z Alexem Michelsenem lub zawodnikiem z kwalifikacji.

Drabinka Huberta Hurkacza w Roland Garros:

I runda: Joao Fonseca

Joao Fonseca II runda: Pierre-Hugues Herbert lub Benjamin Bonzi

Pierre-Hugues Herbert lub Benjamin Bonzi III runda: Gael Monfils, Hugo Dellien, Mattia Bellucci, Jack Draper

Gael Monfils, Hugo Dellien, Mattia Bellucci, Jack Draper IV runda: m.in. Alex de Minaur, Jakub Mensik, Laslo Djere, Alexandre Mueller

m.in. Alex de Minaur, Jakub Mensik, Laslo Djere, Alexandre Mueller ćwierćfinał: m.in. Jannik Sinner

m.in. Jannik Sinner półfinał: m.in. Alexander Zverev, Novak Djoković

m.in. Alexander Zverev, Novak Djoković finał: m.in. Carlos Alcaraz

Poznaliśmy również drabinkę turniejową RG kobiet. Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie rywalizacji z Rebeccą Sramkov, natomiast Magda Linette zmierzy się za to w pierwszej rundzie z Clarą Tauson. Aryna Sabalenka rozpocznie zmagania z Kamillą Rachimową, podczas gdy Coco Gauff spotka się na korcie z Olivią Gadecki.