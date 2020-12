Skandal w Lidze Mistrzów! Borussia Dortmund oszukana. "Serio?" [WIDEO]

Była 67. minuta spotkania. Borussia Dortmund prowadziła 1:0, ale cofnęła się pod własną bramkę, oddając inicjatywę Lazio. Rzymianie zaciekle atakowali, ale nie potrafili przebić się przez defensywę gospodarzy. Aż do tego momentu. Sergej Milinković-Savić wbiegł dynamicznie w pole karne, a po chwili się przewrócił. Sędzia uznał, że piłkarz Lazio się przewrócił, ponieważ faulował go Nico Schulz. Do wykonania jedenastki podszedl Ciro Immobile, który pewnym strzałem doprowadził do wyrównania. Problem w tym, że ani karnego, ani wyrównania być nie powinno, a decyzja arbitra była skandaliczna.

Powtórki pokazały, że Schulz co prawda miał kontakt z rywalem, ale długą chwilę po tym, jak wybił piłkę spod jego nóg. W dodatku widać było, że gracz Lazio specjalnie wbiegł na obrońcę BVB, aby wymusić jedenastkę. Biorąc pod uwagę to, że sędzia prowadzący spotkanie miał do dyspozycji technologię VAR, jego decyzję należy uznać za absurdalną. - To był serio rzut karny? Jak... - napisał na Twitterze Łukasz Rogowski, sędzia piłkarski.

Remis w meczu z Lazio sprawił, że Borussia zagwarantowała sobie udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rzymianie, którzy znajdują się na drugim miejscu wciąż muszą o niego walczyć. W ostatnim meczu fazy grupowej zagrają z Club Brugge. Jeśli wygrają lub zremisują, awansują do kolejnego etapu rozgrywek.