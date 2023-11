Skandal w Pucharze Polski. Piłkarz "zasłużył na cztery kartki" [WIDEO]

Raków Częstochowa długo męczył się z ŁKS-em Łódź w Pucharze Polski i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W niej Piotr Janczukowicz został ukarany drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką za symulowanie. Do tej sprawy odniósł się Rafał Rostkowski. Były sędzia w artykule na TVP Sport przekazał, że zawodnik ŁKS-u dopuścił się nie tylko symulowania i zasłużył na "co najmniej cztery kartki".

3 Screen/Twitter - https://twitter.com/polsatsport/status/1720162387469210013 Otwórz galerię Na Gazeta.pl