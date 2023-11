Koniec epoki. Żywa legenda europejskiej piłki nożnej odchodzi na emeryturę

Mircei Lucescu urodził się w 1945 roku w Bukareszcie. W stolicy Rumunii prowadził zarówno Dynamo, jak i Rapid. Zresztą, nigdy nie bał się kibiców, o czym wiedzą nawet w Turcji, gdy zamieniał Galatasaray na Besiktas Stambuł. I z obydwoma klubami wywalczał mistrzostwo kraju. Ba! Z Galatą sięgał nawet po Superpuchar Europy.

Prowadził też Inter, ale w Mediolanie wytrwał zaledwie 17 spotkań. Trudno było mu się jednak dogadać z Ronaldo, bo ten - zdaniem Rumuna - miał w głowie tylko imprezy. Największe sukcesy odnosił z Szachtarem Donieck, gdzie przepracował 12 lat, podczas których zdobył osiem tytułów mistrza Ukrainy i regularnie grał w Lidze Mistrzów.

Tamten Szachtar, pompowany milionami dolarów przez najbogatszego Ukraińca Rinata Achmetowa, imponował ofensywnym stylem gry. Oprócz piłkarzy ze Wschodu trzon kadry stanowili Brazylijczycy m.in. William, Douglas Costa, Luiz Adriano, Fred, Bernard czy Fernandinho.

W Doniecku spotkał też Mariusza Lewandowskiego, byłego pomocnika reprezentacji Polski.

- To on nauczył nas grać w piłkę. Ma doskonały warsztat, o piłce wie wszystko. Rzadko się zdarza trener z taką charyzmą. To, co mówił zawodnikom, jakie rady dawał, zawsze sprawdzały się na boisku. Wszyscy go słuchali, bo to przynosiło korzyści. Do tego stosował totalną analizę przeciwnika. O rywalach przekazywał chyba wszystko, co było możliwe. To przeważnie były długie odprawy, ale dzięki temu tych rywali znaliśmy jak własną kieszeń. To były już czasy płyt DVD, USB, ale on zawsze wszystko chciał mieć na kasetach VHS i nie widział powodu, by się przestawiać. Rywali z Ligi Mistrzów oglądaliśmy zatem na magnetowidach - wspominał w rozmowie z Dawidem Szymczakiem Lewandowski, który przez sześć lat był piłkarzem Lucescu.

Ostatnie mistrzostwo Lucescu

W lipcu 2020 roku Lucescu przejął Dynamo Kijów, czyli głównego rywala Szachtara. W 2021 roku zdobył mistrzostwo Ukrainy. Dla Dynama był to pierwszy tytuł od pięciu lat. Dla niego - dziewiąte w karierze.

Najważniejsze osiągnięcia Mircei Lucescu: