Wielki powrót do ekstraklasy. Polak miał już dość zagranicy. Jasno powiedział agentom

Wojna pomiędzy Izraelem a Palestyną sprawiła, że rozgrywki sportowe w Izraelu zostały zawieszone. Liga piłkarska po raz ostatni grała tam w pierwszych dniach października i pewne jest, że przynajmniej do końca listopada nie wznowi gry.

To też sprawiło, że grający w Hapoelu Beer Szewa Patryk Klimala wraz z rodziną zdecydował się wrócić do kraju. 25-letni polski napastnik trenował gościnnie, ale w przeciwieństwie do reprezentanta Polski Karola Świderskiego (ten mógł trenować z zespołem Jacka Magiery) tylko indywidualnie na obiektach Śląska Wrocław.

Tyle że taki stan nie będzie trwał długo, bo w piątek Klimala oficjalnie rozwiązał kontrakt z Hapoelem. Sam piłkarz bardzo do tego dążył, nie chcąc dalej występować w Izraelu, tym bardziej że sama Beer Szewa jest położona od Strefy Gazy o zaledwie 30 kilometrów.

Patryk Klimala wraca do ekstraklasy. Wiemy dlaczego. Ma podpisać kontrakt z liderem

Według doniesień portalu Slasknet.com, Patryk Klimala ma teraz podpisać kontrakt właśnie z aktualnym liderem ekstraklasy, Śląskiem Wrocław. Te doniesienia potwierdzają także Meczyki.pl oraz Przegląd Sportowy Onet, aczkolwiek ich wersje różnią się co do długości wynegocjonowanej umowy. Według pierwszego ze źródeł ma to być 3,5-letni kontrakt, według drugiego o rok krótszy. Piłkarzem miał się też interesować Raków Częstochowa, ale wygląda na to, że to Śląsk okazał się konkretniejszy w swoich działaniach.

Co ważne, jak udało nam się ustalić, piłkarz chce kontynuować swoją karierę w Polsce i tylko tu. Zarówno on, jak i jego rodzina, po niespełna roku przebywania w niespokojnym Izraelu, potrzebują przede wszystkim spokoju. Śląsk byłby idealnym wyborem dla zawodnik, pochodzącego z oddalonego po 40 kilometrów od Wrocławia Kalna. Kwestie sportowe miały to drugorzędne znaczenie, tym bardziej że liga izraelska niekoniecznie jest mocniejsza od ekstraklasy.

Dlatego też Klimala nie chciał czekać na oferty z zagranicy i poinformował swoich agentów, że zależy mu na pozostaniu w ojczyźnie. Co nie oznacza jednak, że wyklucza zagraniczny transfer po ponownym pokazaniu się z dobrej strony w naszej lidze.

Klimala długo poczeka na występ w ekstraklasie. Potrzeba decyzja FIFA

Przypomnijmy - Patryk Klimala wypłynął na głębokie wody z Jagiellonii Białystok, gdzie przebywał od wieku juniora. Wychowanek Lechii Dzierżoniów w styczniu 2020 roku, po bardzo udanej rundzie, został wykupiony przez Celtic Glasgow, który zapłacił za niego Jagiellonii 4 miliony euro, uruchamiając klauzulę odejścia. Później grał też w MLS w New York Red Bulls i w Izraelu we wspomnianym Hapoelu Beer Szewa.

Jednak niezależnie od tego, z kim Klimala podpisze kontrakt w ekstraklasie, na dzisiaj nie będzie mógł występować w naszej lidze aż do rundy wiosennej. Wszystko dlatego, że rozwiązał kontrakt w Izraelu za porozumieniem stron, a to oznacza, że musi czekać na początek zimowego okna transferowego w Polsce.

Wolni zawodnicy mogą teraz być zgłaszani do rozgrywek tylko wtedy, gdy:

rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron przed końcem okna transferowego lub

rozwiązali kontrakt z winy klubu lub

ich dotychczasowy klub upadł.

Klimali to nie dotyczy, nawet pomimo trwającej w Izraelu wojny. Aby było inaczej, specjalną decyzję dot. przyszłości piłkarzy z izraelskich klubów musiałaby podjąć FIFA, tak jak uczyniła to błyskawicznie po agresji Rosji na Ukrainę ponad półtora roku temu. Choć przyszły pracodawca będzie pewnie starał się szybciej uprawnić Klimalę do gry, obecnie 25-latek traktowany jest jak "zwykły" piłkarz, który rozwiązał kontrakt z dotychczasowym klubem za porozumieniem stron, więc do rundy wiosennej w ekstraklasie zagrać nie może.