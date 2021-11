Premier Morawiecki skomentował wyczyn Lewandowskiego. "Kosmiczny poziom"

To był kolejny wielki wieczór Roberta Lewandowskiego. Mecz Bayernu z Benficą Lizbona (5:2) był dla Polaka setnym występem w Lidze Mistrzów. I zapamięta go na długo, bo popisał się hat-trickiem. Dodatkowo strzelając pierwszą bramkę wyrównał rekord Gerda Muellera, a następnie go pobił trafiając do siatki jeszcze dwa razy. Zanotował też asystę przy bramce Serge'a Gnabry'ego. Małą łyżeczką dziegciu był za to rzut karny, którego niespodziewanie nie wykorzystał.

Niewykorzystany karny nie przysłonił jednak fenomenalnego występu Polaka. Pochwały i podziw płyną zewsząd. Niemieckie media przyznały mu tylko najwyższe noty. Jego występ pochwalił też prezes PZPN-u, Cezary Kulesza. "81 goli w 100 meczach Ligi Mistrzów! Mamy ogromne szczęście oglądając popisy Roberta Lewandowskiego i ciesząc się z jego niesamowitych dokonań. Nie mam żadnych wątpliwości - to najlepszy obecnie piłkarz na świecie. Wielkie gratulacje" – napisał.

Wyczyn Roberta Lewandowskiego nie umknął również polskiemu premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu. Szef Rady Ministrów również wyraził dumę z osiągnięć polskiego napastnika. "Robert Lewandowski to absolutny piłkarski fenomen. Wzór, łączący talent, inteligencję i gigantyczną pracowitość. Jesteśmy dumni, że doczekaliśmy się Polaka, grającego na tak kosmicznym poziomie" – napisał Morawiecki.

"Gratuluję doskonałego występu i hat-tricka w 100. meczu w UEFA Champions League. Niech piłkarski świat podziwia i przyznaje nagrody, na które Robert zasługuje jak nikt inny. Brawo" – dodał premier.

Robert Lewandowski jest aktualnie najlepszym strzelcem w Lidze Mistrzów. Strzelił osiem bramek w czterech spotkaniach. Za nim plasuje się Sebastien Haller z Ajaksu Amsterdam, który ma na koncie sześć trafień. Po pięć goli mają Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah.

Bayern awansował do fazy pucharowej, bo ma 12 punktów po czterech meczach. Benfica jest trzecia - 4 pkt. Wiceliderem jest Barcelona (6 pkt), która ograła 1:0 Dynamo Kijów. Ukraińcy mają jeden punkt.

