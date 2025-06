Pilne spotkanie w Orlenie. Główny sponsor reaguje na konflikt w kadrze

"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - napisał w mediach społecznościowych Robert Lewandowski. W ten sposób zareagował na decyzję Michała Probierza, który odebrał mu opaskę kapitana reprezentacji Polski. Konflikt na linii trener - były kapitan to nie tylko problem dla samej drużyny narodowej, ale całej polskiej piłki.

Ewentualna nieobecność Roberta Lewandowskiego na przyszłych zgrupowaniach to zła wiadomość również dla sponsorów reprezentacji. Wydaje się, że stracą oni możliwość wykorzystywania wizerunku największej gwiazdy polskiego futbolu i postaci rozpoznawalnej na całym świecie. A to właśnie ze względu na nią podpisali tak wysokie kontrakty z PZPN-em.

O tym, jak sponsorzy zareagowali na spór pomiędzy Probierzem a Lewandowskim, napisał na platformie X dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza. - W Orlenie zwołano pilne spotkanie w tej sprawie. Zero nerwowych ruchów. InPost ucina szybko: "bez komentarza" - możemy przeczytać.

W dalszej części wpisu przytoczył odpowiedź sieci sklepów Biedronka. - Sieć Biedronka nieprzerwanie już od ponad 15 lat sponsoruje piłkarską reprezentację Polski. To my wprowadziliśmy do języka kibiców hasło "Wszyscy jesteśmy drużyną narodową". To hasło zobowiązuje, by zawsze grać zespołowo, a szczególnie w przededniu ważnego eliminacyjnego meczu. We wtorek w Finlandii wszyscy będziemy kibicować Biało-Czerwonym - zapewnili przedstawiciele spółki.

Dziennikarz dodał również w kolejnym wpisie, że zakłady bukmacherskie STS "nie rozważają wypowiadania umowy sponsorskiej łączącej nas z PZPN".