O 22:40 PZPN wydał nagły komunikat. Reaguje ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie jest już kapitanem reprezentacji Polski - taka informacja pojawiła się w niedzielę wieczorem na profilu Łączy nas Piłka. Momentalnie odpowiedział na to sam zainteresowany, który wyznał, że dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz, to więcej w barwach narodowych go nie zobaczymy. Tuż przed godz. 23 oficjalny komunikat w tej sprawie opublikował PZPN.