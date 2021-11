Lewandowski po meczu z Benfiką: Dopiero później zdałem sobie z tego sprawę

Osiągnięcie w meczu z Benfiką było dla Roberta Lewandowskiego o tyle istotne, że był to jego 100. mecz w Lidze Mistrzów. Choć w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy 33-latek pomylił się z jedenastu metrów, po przerwie dorzucił dwa kolejne trafienia, w olbrzymi sposób przyczyniając się do efektownej wygranej i awansu do kolejnej rundy rozgrywek.

Tak Robert Lewandowski wyrównywał rekord Muellera! Kapitalny występ w LM

Lewandowski podsumował mecz z Benfiką

Po końcowym gwizdku gwiazdor Bayernu podsumował swoją grę. - Nie wiem, czy mój występ był idealny. Spudłowałem karnego, ale nie myślałem o tym zbyt wiele. To był zły strzał, mój błąd - przyznaję. Na szczęście strzeliłem więcej bramek i zdobyliśmy trzy punkty. To najważniejsze - ocenił.

Do momentu strzelenia pierwszego gola Lewandowski był niewidoczny. Po wpisaniu się na listę strzelców w 26. minucie sytuacja zaczęła się zmieniać. - Przy drugim golu najważniejsze było przyjęcie. Na początku nie dostawałem wielu piłek, nie było łatwo zachować cierpliwość. Jako napastnik nie jest Ci łatwo znaleźć miejsce. Po pierwszym golu jest już łatwiej. Podanie Kingsleya było genialne - powiedział.

Lewandowski czuje się bardzo dobrze fizycznie

Jubileuszowy występ w Lidze Mistrzów nie sprawił, że Lewandowski miał spętane nogi, choć jak sam przyznał, przed meczem nie zdawał sobie z tego sprawy. - Tuż przed meczem trener zapytał mnie o to. Zastanawiałem się przez chwilę i nie byłem pewny, ale potem zdałem sobie z tego sprawę. Nigdy nie sądziłem, że rozegram tyle spotkań i strzelę tyle goli - dodał.

Na koniec 33-latek ocenił swoją dyspozycję fizyczną w obliczu napiętego terminarza. - Do kolejnego meczu pozostały trzy dni. Różnica między 2 a 3 dniami jest bardzo duża. Wtedy mam wystarczająco dużo czasu na regenerację, czuję się bardzo dobrze fizycznie. Nie możesz jednak grać w każdym meczu przez 90 minut - zakończył Lewandowski.

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium z kompletem punktów pewnie prowadzi w tabeli grupy E. Drugie miejsce zajmuje FC Barcelona z sześcioma "oczkami" na koncie. W piątej serii gier Bawarczycy zagrają na wyjeździe z Dynamem Kijów.