"Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera reprezentacji Polski postanowiłem, do kiedy jest trenerem, zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać dla najlepszych kibiców na świecie" - ogłosił w niedzielę wieczorem Robert Lewandowski. W ten sposób zareagował na wiadomość o odebraniu mu opaski kapitana reprezentacji Polski. Taką decyzję osobiście podjął selekcjoner Michał Probierz. Postępowanie Lewandowskiego od razu wywołała ogromną burzę. Nieco inną perspektywę na całą sprawę dają jednak słowa Sławomira Peszki.

Peszko uderzył w Probierza po rozmowie z Lewandowskim. "Wiem od Roberta..."

Były reprezentant Polski, a przy okazji dobry znajomy Lewandowskiego miał okazję z nim osobiście porozmawiać o całym zamieszaniu. Teraz wypowiedział się na ten temat w TVN24. - Z tego co wiem, a wiem od Roberta, że były pewne ustalenia między trenerem a piłkarzem, których nie dotrzymał trener - ujawnił Peszko, cytowany przez portal WP Sportowe Fakty.

Decyzji o odebraniu Lewandowskiemu opaski kapitana trudno nie wiązać z faktem, że napastnik nie stawił się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Piłkarz Barcelony miał jednak uzgodnić to z Michałem Probierzem i o absencji informował z wyprzedzeniem. - Robert jest dobrem narodowym, trener daje mu odpocząć. Nagle sytuacja się kompletnie zmieniła. Może to trener wyjaśni dlaczego - apelował były skrzydłowy.

Peszko wysłał jasny sygnał ws. Lewandowskiego. "Nie jest to możliwe"

W rozmowie z TVN24 Peszko domagał się także interwencji ze strony PZPN-u. Jak na razie prezes Cezary Kulesza wciąż nie zabrał w tej sprawie głosu. - Jeśli ktoś coś ustala, a później się z tego nie wywiązuje, to tak to się musiało skończyć. Wydaje mi się, że prezes Kulesza powinien wezwać do gabinetu, wszystko wyjaśnić. Żeby wybrnąć jeszcze z tego, o ile jest to możliwe. Ale po rozmowie z Robertem wydaje mi się, że nie jest to możliwe - stwierdził.

Szansę na odpowiedź trener Michał Probierz będzie miał przy okazji planowanej na poniedziałek konferencji prasowej przed meczem z Finlandią. Ta ma rozpocząć się o godz. 15:15.