Media: A jednak! Nowe wieści ws. trenera Legii. Kandydat odpadł

"Dyrektor sportowy Michał Żewłakow prowadzi proces, który jednak nie będzie na bieżąco prezentowany i komentowany przez klub. Gdy tylko wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, natychmiast poinformujemy o wyborze nowego szkoleniowca" - napisała w czwartek 5 czerwca Aleksandra Kalinowska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Legii Warszawa. Wygląda na to, że na komunikat trzeba będzie jeszcze poczekać.

Legia Warszawa wymarzyła sobie Aleksieja Szpilewskiego. Są nowe wieści

Władze stołecznego klubu prowadziły rozmowy z Aleksiejem Szpilewskim, szkoleniowcem Arisu Limassol, który był ich pierwszym wyborem. A najnowsze doniesienia przekazał cypryjski portal kerkida.net. "Możliwość objęcia stanowiska trenera Legii przez Aleksieja Szpilewskiego jest wykluczona" - ogłoszono.

Okazuje się, że "obie strony były blisko nawiązania współpracy". Zatem co poszło nie tak? "Z różnych powodów do porozumienia nie doszło. Nie jest wykluczone, że dojdzie do nowego kontaktu, ale na razie trener jest otwarty na nowe propozycje" - czytamy.

W tej sytuacji warszawianie muszą dalej rozglądać się za nowym trenerem. Niedawno odmówił im też Elias Charalambous (FCSB), za to w grze pojawiła się kandydatura Aleksandara Vukovicia, choć on nie jest pierwszym wyborem.

Legia Warszawa nie ma dużo czasu, bowiem przygotowania do nowego sezonu rozpocznie w poniedziałek 16 czerwca. A pierwszy mecz rozegra 10 lipca, będzie to pierwsza runda eliminacji Ligi Europy.