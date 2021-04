Marcelo nie zagra w rewanżu Ligi Mistrzów? Junta Electoral odrzuciła wniosek prawników

We wtorek Real Madryt zremisował 1:1 z Chelsea w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Bramki w tym spotkaniu zdobywali Christian Pulisić oraz Karim Benzema. Rewanż odbędzie się już za tydzień, a z nietypowego powodu zabraknąć w nim może Brazylijczyka Marcelo.

Marcelo kapitanem Realu w pierwszym meczu z Chelsea. Co z rewanżem półfinału Ligi Mistrzów?

We wtorkowym meczu Marcelo Brazylijczyk rozegrał pełne 90 minut, zastępując Ferlanda Mendy'ego. To Marcelo - kapitan zespołu - dośrodkowywał piłkę w pole karne, którą Casemiro następnie zgrał do Karima Benzemy. Francuz przyjął ją i uderzył pod poprzeczkę, nie dając szans bramkarzowi.

Wyjazd Brazylijczyka na rewanżowy mecz w Londynie jest jednak zagrożony. Według "Mundo Deportivo" Marcelo został wybrany do komisji wyborczej wyborów samorządowych w Madrycie. Mają się one odbyć w najbliższy wtorek, czyli w dzień, kiedy Real ma zaplanowany wylot na rewanżowe spotkanie z Chelsea.

Jak na razie Centralna Komisja Wyborcza (Junta Electoral) odrzuciła wniosek prawników Realu i samego piłkarza, by odwołać jego prace w komisji. Junta Electoral argumentuje, że Brazylijczyk może polecieć do Londynu dzień po wyborach (w dniu meczu). To jednak koliduje z protokołem covidowym Ligi Mistrzów.

Chelsea - Real Madryt bez Marcelo? Co mówi regulamin?

Regulamin wyborów mówi, że członkowie wybrani do komisji wyborczych mają siedem dni na "zgłoszenie uzasadnionej i udokumentowanej przyczyny uniemożliwiającej przyjęcie stanowiska". Losowanie do lokalu wyborczego odbyło się 5 kwietnia. W przypadku braku zgłoszenia w terminie Zarząd Wyborczy podejmuje stosowną uchwałę.

Regulamin Centralnej Komisji (nr 6/2011) określa sytuacje, które usprawiedliwiają nieobecność członków komisji wyborczych w dniu wyborów. Wśród nich wymienia się:

sprawowanie usług "na rzecz społeczności lokalnej, takich jak usługi medyczne, zdrowotne, ochrona ludności, straż pożarna",

"uczestnictwo w wydarzeniach publicznych, które są zaplanowane przed ogłoszeniem wyborów, zainteresowana strona nie może zostać zastąpiona, a jej nieobecność powoduje zawieszenie wydarzenia, powodując znaczne szkody gospodarcze"

"dyrektorzy mediów ogólnoinformacyjnych oraz szefowie serwisów informacyjnych, którzy mają relacjonować dzień wyborów"

W listopadzie 2019 r. w tej samej sytuacji znalazł się bramkarz Levante Aitor Fernandez. Zarząd Wyborczy umożliwił piłkarzowi opuszczenie komisji dopiero po odwołaniu się od negatywnej decyzji. Zawodnik zagrał w dniu wyborów przeciwko Athletic Bilbao.

Real zmierzy się z Chelsea na Stamford Bridge w środę 5 maja o godz. 21. Relację na żywo ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.