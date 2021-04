Niesamowity występ Polaka w Lidze Mistrzów CONCACAF! Dwa gole i asysta [WIDEO]

Trzy mecze i cztery bramki - tak prezentuje się aktualny bilans występów Kacpra Przybyłko w Lidze Mistrzów CONCACAF. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców z przewagą jednego gola nad Yimmim Charą (Portland Timbers) oraz Bryanem Angulo (Cruz Azul). Obaj mają po trzy trafienia. 28-letni napastnik był bohaterem pierwszego meczu ćwierćfinałowego, biorąc udział przy każdym z trzech strzelonych goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Kacper Przybyłko bohaterem meczu. Dwa gole i asysta Polaka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów CONCACAF

Pierwszą bramkę Przybyłko zdobył dopiero w 57. minucie meczu. Polak wyprowadził Philadelphię Union na prowadzenie po zamieszaniu w polu karnym. Piłka dośrodkowana z prawej strony boiska minęła aż ośmiu zawodników Atlanty i wpadła wprost pod nogi napastnika, któremu nie pozostało nic więcej jak wbić ją do bramki rywala.

Drugiego gola Przybyłko strzelił kwadrans później. Błąd zawodników Atlanty wykorzystał tym razem Leon Flach, który przejął piłkę w środkowej części boiska i rozpoczął swój rajd w stronę bramki przeciwnika. Na wysokości 16 metra oddał piłkę Kacprowi Przybyłko, który kompletnie niekryty został w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

Niespełna minutę przed zmianą Przybyłko ponownie wpisał się do protokołu meczowego, tym razem oddając piłkę do lepiej ustawionego kolegi z drużyny Anthony'ego Fontany. Była to ostatnia bramka Philadelphii Union w meczu z Atlantą. Kacper Przybyłko zszedł z boiska w 87. minucie.

Philadelphia Union zapewniła sobie wysoką przewagę przed rewanżem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów CONCACAF, który odbędzie się w niedzielę (2 maja) o godz. 1:30 czasu polskiego. W drugim meczu rozgrywanym w nocy z wtorku na środę Cruz Azul pokonało 3:1 Toronto FC.