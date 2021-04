Jest jeden chętny na sprowadzenie Cristiano Ronaldo! Wybawienie dla Portugalczyka

Przyszłość Cristiano Ronaldo w Juventusie jest niepewna. Jego przygoda z włoskim klubem nie potoczyła się tak, jakby sobie tego wymarzył. Juventus już praktycznie pożegnał się z mistrzostwem Włoch. Po raz pierwszy od 2011 roku Serie A wygra ktoś inny. Także w Lidze Mistrzów Juventusowi się nie wiedzie. Odkąd w klubie jest Ronaldo, włoski zespół dotarł tylko do ćwierćfinału. Ronaldo wydaje się być sfrustrowany tą sytuacją. Po wygranym meczu z Genoą piłkarz schodząc z boiska miał być wyraźnie zły na fakt, że nie dostawał podań i nie strzelił bramki. Uderzył pięścią w ścianę w tunelu, wcześniej rzucił na ziemię koszulkę (choć niektóre źródła utrzymywały, że zrobił to po to, a by koszulkę mógł zabrać chłopak od podawania piłek).

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i odpowiedział krytykom [ELEVEN SPORTS]

Włoskie media kilkanaście dni temu informowały, że agent piłkarza, Jorge Mendes, zaczął rozglądać się za nowym pracodawcą dla Portugalczyka. Efekty były jednak zaskakujące. Według włoskich dziennikarzy nikt nie był zainteresowany pozyskaniem Portugalczyka. Portfele klubów odczuły pandemię koronawirusa i nie było chętnych na to, żeby zapłacić gwiazdorowi tyle, ile by oczekiwał.

Manchester United wstępnie zainteresowany. Na przeszkodzie stoi jednak pensja

Jak się okazuje, sytuacja się zmieniła. Jak informuje włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, znalazł się klub chętny na pozyskanie Ronaldo. Taką chęć wyraził były klub Portugalczyka, Manchester United. Według informacji dziennikarza piłkarz został zaoferowany trzem klubom przez Jorge Mendesa. Poza Manchesterem były to Real Madryt i PSG. Oba kluby jednak odmówiły.

Problemem jednak nadal są pieniądze. Manchester nie zamierza płacić Portugalczykowi 30 milionów euro za sezon. Piłkarz musiałby zejść z oczekiwań aż o połowę. Na taką kwotę z kolei nie zgadza się Ronaldo. Według Palmeriego do zastanowienia się może zmusić go ewentualny brak awansu Juventusu do Ligi Mistrzów. Zespół zajmuje czwarte, ostatnie premiowane awansem miejsce w lidze. Ma tyle samo punktów co trzecie Napoli, ale i piąty AC Milan.

Cristiano Ronaldo występował w Manchesterze United w latach 2003-2009. To tam stał się gwiazdą światowego formatu. Z Manchesterem trzy razy zdobywał mistrzostwo Anglii, raz Puchar Anglii, dwukrotnie Puchar Ligi Angielskiej, a w 2008 roku sięgnął po swój pierwszy puchar Ligi Mistrzów.

