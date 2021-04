Drugi półfinał Ligi Mistrzów! Wielki hit PSG - Manchester City. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W pierwszym półfinale Ligi Mistrzów Chelsea niespodziewanie zremisowała w Madrycie z Realem 1:1. Wynik wtorkowego spotkania w 15. minucie otworzył Christian Pulisic. Niecały kwadrans później pięknym strzałem do wyrównania doprowadził Karim Benzema.

PSG - Manchester City. Obie ekipy w świetnej formie

Przed środowym hitem na Parc des Princes zespół Mauricio Pochettino znajduje się w dobrej formie. Zaliczył serię pięciu kolejnych zwycięstw w krajowych rozgrywkach. Oprócz czterech z rzędu wygranych w Ligue 1 paryżanie rozbili Angers 5:0 w ćwierćfinale Pucharu Francji i w półfinale zmierzą się z Montpellier.

Manchester City również ma za sobą udany okres. W ostatnią niedzielę zespół Pepa Guardioli pokonał Tottenham 1:0 i sięgnął po czwarty z rzędu Puchar Ligi Angielskiej. W rozgrywkach ligowych The Citizens od dawna nie mają sobie równych i już w najbliższej kolejce mogą przypieczętować mistrzowski tytuł.

Oba zespoły dotarły do półfinału Ligi Mistrzów w różnym stylu. PSG do ostatnich chwil musiało drżeć o awans. W pierwszym meczu paryżanie wygrali 3:2 z Bayernem na wyjeździe. Choć na Parc des Princes Bayern zwyciężył 1:0 po golu Chuopo-Motinga, to dzięki korzystnemu bilansowi bramek na wyjeździe z awansu mógł cieszyć się francuski klub. Manchester City pokonał natomiast 4:2 w dwumeczu Borussię Dortmund (2:1, 2:1).

PSG - Manchester City. Gdzie i o której oglądać?

Do ostatniego starcia pomiędzy PSG doszło w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16. W pierwszym meczu na Parc des Princes padł remis 2:2 (bramki Zlatana Ibrahimovica i Adriena Rabiota oraz Kevina De Bruyne i Fernandinho). W rewanżu lepsi okazało się gracze City, którzy awansowali po golu De Bruyne.

Mecz Paris Saint-Germain z Manchesterem City rozpocznie się w środę, 28 kwietnia o godz. 21. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzą stacje Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.