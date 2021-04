Raport medyczny ws. śmierci Maradony jest jednoznaczny. Możliwe postawienie zarzutów

Kilka tygodni temu ujawniono wiadomości, które wysyłali lekarze 60-latka, Augustina Cosachov i Leopoldo Luque. Ten drugi jest oskarżany przez rodzinę o liczne zaniedbania i przyczynienie się do śmierci legendy piłki nożnej, a sprawą zajmuje się prokuratura. "Wydaje się, że doszło do zatrzymania akcji serca. Jeśli tak się stało, to grubas obsrał się i nie żyje" - napisał o Maradonie neurochirurg Leopoldo Luque, o czym informowaliśmy TUTAJ>>>.

Według "La Gazzetta dello Sport" zarówno Luque, jak i psychiatra Cosachov mogą być oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Sąd wciąż czeka m.in. na wyniki badań ekspertów, którzy sprawdzają raport medyczny Diego Maradony.

Diego Maradona zmarł przez nieodpowiedzialność lekarzy? Co przedstawia najnowszy raport?

We wtorek prokurator John Broydar otrzymał raport specjalnej komisji powołanej przez sąd, w którym uwzględniono wszystkie nieścisłości związane z opieką nad Diego Maradoną. Według gazety zaczyna się on od potwierdzenia przyczyny zgonu. W sprawozdaniu znalazły się jednak informacje o "sytuacji całkowicie wymykającej się spod kontroli" czy "całkowitym braku wymaganego minimalnego wyposażenia [medycznego]", stwierdzono także "brak opieki medycznej w ostatnich dniach życia Maradony".

Eksperci ujawnili także postawy "godne potępienia i sprzeczne z etyką zawodową". Wśród nich wymienia m.in. brak zapewnienia odpowiednich warunków hospitalizacji, w jakich znajdował się Argentyńczyk w dniu 18 listopada.

W jakim stanie był 60-latek według komisji? "Objawy jednoznacznie związane z ciężką niewydolnością serca i obecnością obrzęku płuc (w tym podwyższona retencja wody, zasinienie kończyn dolnych oraz obrzęk twarzy i kończyn) zostały celowo zignorowane pomimo wielokrotnych zgłoszeń i obaw wyrażanych przez osoby, które odwiedzały Maradonę w tych dniach" - opisano.

Dlatego, jak podaje "La Gazzetta dello Sport", oskarżenie neurochirurga i psychiatry "wydaje się oczywiste". Dodatkowo gazeta informuje, że śledztwo może się nie zatrzymać wyłącznie na tej dwójce. Wśród pozostałych osób wymienia się psychologa "Charly'ego", zespół pielęgniarek pracujących w domu Maradony, koordynatora ubezpieczenia medycznego oraz prawnika Matiasa Morlę. Dalszy plan działań śledczych jest uzależniony od analiz, które otrzyma sąd. Kolejne kroki w sprawie zostaną podjęte prawdopodobnie w połowie maja.

