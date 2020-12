Lewandowski otrzyma specjalną nagrodę. Rummenigge: Zadzwoniłem do szefa FIFA

55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. W skrócie. Gdyby dopisać mniejsze wyróżnienia czy pobite rekordy, lista byłaby jeszcze dłuższa. A jeśli dodamy do tego początek obecnego sezonu (15 goli w 15 meczach), to zobaczymy, że Polak jest w wybornej formie. Podczas październikowej gali UEFA otrzymał nagrody dla najlepszego piłkarza roku i najlepszego napastnika sezonu 2019/2020. Europejska federacja nagrodziła Lewandowskiego, ale "France Football" już nie. Francuscy dziennikarze zrezygnowali z przyznawania Złotej Piłki w 2020 roku, ze względu na pandemię. Nie wszystkim się to spodobało, bo wielu uważa, że przez tę decyzję Polak został pozbawiony najbardziej prestiżowej nagrody.

"Lewandowski zrobił największą różnicę w 2020 roku"

- Robert był najlepszy ze wszystkich w 2020 roku. Strzelił mnóstwo goli, zdobył wiele trofeów. Naprawdę było ciężko być lepszym od niego. Zadzwoniłem do Gianniego Infantino, prezydenta FIFA, i zwróciłem mu uwagę, że w 2020 powstała dziura bez Złotej Piłki. Najważniejsze rozgrywki, pomimo pandemii koronawirusa, zostały zakończone, a najlepsi piłkarze zrobili różnicę, nawet w czasach COVID-19. A największą różnicę zrobił Lewandowski - oświadczył Karl-Heinz Rummenigge na łamach "Tuttosport". Włoski dziennik zdradził, że doceni Polaka specjalną nagrodą, a wręczy mu ją podczas ceremonii plebiscytu "Golden Boy", który wygrał Erling Haaland z Borussii Dortmund.

- Bardzo się cieszę, że "Tuttosport" przewidział nagrodę specjalną dla Lewandowskiego. A co do Norwega, to nie potrzebujemy Haalanda, dopóki mamy Roberta. Muszę jednak dodać, że Erling to prawdziwa bestia. Strzela mnóstwo goli i w pełni zasłużył na nagrodę Golden Boy - dodał Rummenigge.

Lewandowski najlepszym piłkarzem według Sport.pl?

Polska ma od kilku lat wielką gwiazdę futbolu, ale nie miała plebiscytu na najlepszych w światowej piłce. Mieliśmy kiedyś piłkarza, który stał się ikoną, bohaterem z pomnika, ale mało się w świecie chwalimy legendą Kazimierza Deyny. Postanowiliśmy coś z tym zrobić w tym szczególnym 2020 roku: rusza plebiscyt Ikona Futbolu Sport.pl. Pod honorowym patronatem fundacji Kazimierza Deyny. I ze statuetką "Kazika" jako nagrodą. Zapraszamy do głosowania na Lewandowskiego, który znalazł się w gronie 30 najlepszych piłkarzy świata według Sport.pl.

