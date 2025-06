Ależ Probierz ruszył na Bońka! Granice przekroczone

Mimo tego, że Probierz zrezygnował z dalszego prowadzenia polskiej kadry, to wokół niej wciąż nie jest spokojnie. Zdążył zdementować plotki o tym, że po zgrupowaniu nagle stał się "wrakiem człowieka". Oprócz tego zareagował na jedną z krytycznych wypowiedzi Zbigniewa Bońka.

Probierz zarzuca Bońkowi przekroczenie pewnych granic

Były już selekcjoner zareagował na Twitterze na fragment programu Kanału Sportowego, w którym Boniek krytykuje ubiór meczowy trenera. Probierz nie odniósł się stricte do opinii o garniturach zakładanych na mecz, ale wytoczył wobec Bońka zupełnie nowe działa. Zarzucił, że po odejściu Jakuba Kwiatkowskiego były prezes PZPN zastraszył trenera, że będzie publicznie opowiadał o zwalnianiu przez niego pracowników związku zatrudnionych jeszcze za kadencji Bońka. Oprócz tego oskarżył Bońka stosowanie wobec niego hejtu i mowy nienawiści.

"Szanowany panie Boniek. Już nie jestem selekcjonerem, więc wyjaśnijmy jeden temat! Od momentu zwolnienia pana Kwiatkowskiego z PZPN jako rzecznika obiecał mi pan telefonicznie, że będzie mnie napierał (cytuję pana), że zwalniam pana ludzi. Przekroczył wczoraj pan pewną granicę hejtu!" - napisał Probierz.

W grudniu 2023 r. Boniek opowiadał w mediach, że za zwolnieniem Jakuba Kwiatkowskiego, wieloletniego rzecznika PZPN i kierownika reprezentacji, stał Probierz, który miał nie wyobrażać sobie z nim współpracy.

- Został zwolniony, gdyż Michał go nie chciał widzieć w swoim sztabie, przy reprezentacji. Moje zdanie jest takie: Kuba to jest porządny i uczciwy człowiek. O jego zwolnieniu nie powinien decydować selekcjoner, bo Kwiatkowski nie był członkiem sztabu sportowego, o składzie którego decyduje trener. Prawda jest taka, że Kwiatkowskiego zwolnił Michał Probierz. Dlaczego to zrobił, kto mu to podpowiedział, trudno mi rozsądzić - mówił Boniek w rozmowie z Polsatem Sport.

Obowiązki rzecznika prasowego reprezentacji Polski przejął Emil Kopański. Dyrektorem departamentu komunikacji i mediów PZPN jest Tomasz Kozłowski.

Michał Probierz poprowadził reprezentację Polski w 21 meczach, wygrał dziesięć z nich, cztery zremisował, siedem przegrał. Wykręcą średnią 1,62 punktu na mecz.