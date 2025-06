Wielka burza po tym, co napisał Probierz. Kibice podzieleni

- Ze środowiska selekcjonera wiem, że Michał Probierz po porażce, po zachowaniu kibiców, a przede wszystkim po tym, co zrobili piłkarze, jest wrakiem człowieka. Nigdzie nie znalazł wsparcia - powiedział Radosław Majdan po dymisji złożonej przez 52-latka. Ten odniósł się do tych wieści, rozpalając dyskusję.

Michał Probierz przemówił po rozstaniu z reprezentacją Polski. Doczekał się odpowiedzi

"Pozdrawiam wszystkich tych, co już myślą, że jestem wrakiem człowieka i kolportują takie informacje. Raczej jestem człowiekiem z zasadami i uśmiechnięty jak zawsze" - oznajmił w piątek w serwisie X. A pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy.

Część użytkowników podziękowała Probierzowi za pracę w reprezentacji. "Dziękuję za świetny początek kadencji, wspólnie zaśpiewany hymn z kibicami po meczu z Walią, odważne Euro. W porównaniu z niektórymi piłkarzami to Pan zawsze dawał z siebie 100 proc.", "Panie trenerze, mimo wszystko dziękujemy przede wszystkim za to Euro. Gdy Buksa strzelił z Holandią, mogłem przez chwilę poczuć się jak w 2016. Szkoda, że później nie wyszło. Powodzenia w dalszej karierze" - pisali. Pojawiło się też nawiązanie do sporu z Robertem Lewandowskim w kwestii opaski kapitańskiej. "Panie trenerze, dziękuję za próbę usadzenia Lewandowskiego. Niestety, przy kulcie jego osoby była to misja straceńcza" - skwitował jeden z fanów.

Michał Probierz oberwał po rozstaniu z reprezentacją Polski. "Dwa lata wstydzenia się za grę"

Pojawiło się też wiele krytycznych wpisów dotyczących kadencji 52-latka w kadrze. "I to wszystko, co ma Pan do powiedzenia kibicom po prawie dwóch latach wstydzenia się za grę reprezentacji?", "Człowiek z zasadami składający dymisję dzień po tym, jak powiedział, że tego nie zrobi", "wrakiem to jest raczej reprezentacja po Pańskich rządach. Dużo zdrowia życzę i wszystkiego dobrego, a kadrą niech się zajmie ktoś, kto się do tego nadaje", "super, że wszystko u Pana dobrze. Życzę wszystkiego dobrego. I proszę nie wracać już nigdy więcej do polskiej piłki" - czytamy.

"Fajnie, że to Pana nie zniszczyło. Ale dobrze też, że nie jest już Pan selekcjonerem. Życzę Panu jak najlepiej, proszę odpocząć i pobyć z rodziną. Po kibicowskiemu jestem na Pana wściekły, po ludzku życzę powodzenia" - dodał jeden z kibiców.

Michał Probierz poprowadził reprezentację Polski w 21 spotkaniach, z których dziewięć wygrał, pięć zremisował (wliczając wygrany po karnych mecz z Walią) oraz siedem przegrał. Pod jego wodzą kadra wywalczyła awans na Euro 2024, gdzie odpadła w fazie grupowej, natomiast w Lidze Narodów zajęła czwarte miejsce w grupie i spadła z Dywizji A.