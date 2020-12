Atletico awansowało, Bayern nie potrzebował Lewandowskiego

W grupie A, w której rywalizował Bayern Monachium, o awans z 2. miejsca do samego końca walczyły Atletico i Salzburg. Austriacy, jak w wielu swoich poprzednich spotkaniach w tej edycji LM, prowadzili grę, stwarzali sobie sytuacje, ale zawodzili przy wykończeniu. Świetne okazje zmarnowali chociażby Dominik Szoboszlai i Enock Mwepu, który trafił w słupek. Atletico natomiast, choć grało bardzo pasywnie, dwukrotnie trafiło do siatki (w pierwszej połowie za sprawą Mario Hermoso, a w drugiej Yannicka Carrasco).

To wystarczyło madrytczykom, by awansować do fazy pucharowej rozgrywek. Salzburg zakończył zmagania na 3. lokacie (5 pkt mniej od Hiszpanów) i zagra na wiosnę w Lidze Europy, zaś Lokomotiw Moskwa, który przegrał z Bayernem na wyjeździe 0:2 (Robert Lewandowski w tym meczu odpoczywał i nie było go w kadrze meczowej), żegna się z europejskimi pucharami w tym sezonie.

W grupie C Manchester City i FC Porto jeszcze przed ostatnią serię gier wiedziały, że wyjdą z grupy odpowiednio z 1. i 2. miejsca w grupie, aczkolwiek na boisku nie odpuściły swoim rywalom. Anglicy pewnie pokonali na swoim stadionie Olympique Marsylię 3:0, a Porto, choć po bardziej wyrównanym starciu, wygrało 2:0 z Olympiakosem Pireus. Grekom na pocieszenie pozostaje jednak gra w Lidze Europy - mimo że wygrali tylko jeden mecz w grupie i na koniec zmagań mieli tyle samo punktów co Marsylia, to zajęli 3. miejsce dzięki lepszemu bilansowi goli zdobytych na wyjeździe w bezpośrednich pojedynkach z Francuzami.

Kto zagra dalej w Lidze Mistrzów?

Pierwsze mecze 1/8 finału LM zostaną rozegrane w dniach 16-17 i 23-24 lutego, a rewanże w dniach 9-10 marca i 16-17 marca. Poniżej lista wszystkich zespołów, które awansowały do fazy pucharowej rozgrywek: