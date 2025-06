Niesamowite, kto zgłosił się po Neymara. Zagrałby z Polakiem!

- Mieliśmy oferty z innych klubów, ale ich nie przyjęliśmy, ponieważ chcemy, aby doszedł do siebie. Następne sześć miesięcy będzie ważne. Neymar mieszka tutaj, jest szczęśliwy, jest blisko swoich przyjaciół i rodziny. Santos to dla niego odpowiednie środowisko - wyznał ojciec Neymara. Czy to ostateczna decyzja? Trudno powiedzieć, choć perspektywa powrotu do Europy byłaby zapewne dla zawodnika niezwykle interesująca. I właśnie pojawia się taka opcja.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po 7 godzinach przesłuchań. Do sądu nie będzie musiał wracać

Neymar może wrócić do Europy. "Gigant oszalał na punkcie tego transferu"

Od dłuższego czasu mówiło się, że występom Neymara w Santosie przygląda się FC Barcelona. Na ten moment powrót Brazylijczyka do katalońskiego zespołu wydaje się jednak nierealny. Jak się okazuje, może on w najbliższym czasie trafić do innego europejskiego zespołu. "Gigant oszalał na punkcie transferu Neymara. To byłaby bomba sezonu" - przekazał portal Fanatik.com.tr.

Chodzi oczywiście o Fenerbahce, którego trenerem jest Jose Mourinho, a jednym z piłkarzy - Sebastian Szymański. Celem Brazylijczyka jest występ na nadchodzących mistrzostwach świata w 2026 roku, w związku z czym chce on się dobrze do nich przygotować. Rzekomo władze klubu "wykonały już pierwszy ruch" i złożyły ofertę napastnikowi. Konkretnie to umowa 1+1, czyli na rok z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Po nieudanych rozgrywkach Fenerbahce "chce poderwać pogrążonych w rozpaczy kibiców" i sprowadzić kogoś, kto "wywoła ogromną sensację". 33-latek ma wpisaną w umowę z Santosem klauzulę, która pozwala mu latem za darmo przenieść się do dowolnego europejskiego zespołu. Dziennikarz Chris Antony ujawnia jednak, że Neymar ma na stole dużo więcej ofert. I są to propozycje z klubów takich jak m.in. Aston Villa czy Olympique Marsylia.

Brazylijczyk, odkąd wrócił do Santosu, rozegrał dla niego zaledwie 12 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Trudno zatem ocenić, biorąc pod uwagę warunki kontraktowe piłkarza, czy był to do tej pory opłacalny interes dla zespołu.