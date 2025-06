"Skandal. Cyrk. Beenhakker przewraca się w grobie"

- Dla mnie to, co się stało, jest skandalem. Po prostu cyrk - tak Jan de Zeeuw komentuje zamieszanie w reprezentacji Polski, którego finałem było złożenie dymisji przez Michała Probierza. Były dyrektor polskiej kadry wyraża zastrzeżenia zarówno do postawy byłego selekcjonera, jak i Roberta Lewandowskiego.