Tak Neymar świętował po hat-tricku w Lidze Mistrzów. Brazylijczyk pokazał zdjęcie

We wtorek przerwano spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Basaksehirem i Paris Saint Germain, po tym jak Pierre Webo, asystent trenera Basaksehir, został wyrzucony z boiska. Wtedy doszło do ogromnego zamieszania przy linii bocznej. Szkoleniowiec oskarżył czwartego sędziego spotkania Rumuna Sebastiana Coltescu o nazwanie go "czarnym" ("negru" w języku rumuńskim) i rasizm. Zarzuty asystenta potwierdziło zresztą opublikowane później nagranie wideo, a piłkarze obu drużyn w geście solidarności zeszli z murawy. Mecz dokończono w środę wieczorem. Ostatecznie PSG pokonało Basaksehir 5:1 i awansowało do fazy pucharowej LM z 1. miejsca w grupie. Bramki dla paryżan zdobyli Neymar (trzy) i Kylian Mbappe (dwie). Zespół z Turcji odpowiedział jedynie trafieniem Mehmeta Topala.

REKLAMA

Zobacz wideo

Real awansował, ale mamy jednak dużą niespodziankę w grupie B Ligi Mistrzów!

Po meczu autor hat-tricka, jak nakazuje tradycja, ma prawo zabrać ze sobą piłkę. Tak też uczynił Neymar. A następnie opublikował zdjęcie, jak świętuje wygraną i swój świetny mecz. Na zdjęciu widzimy szczęśliwą piłkę, a także kieliszek pełny - najprawdopodobniej - czerwonego wina, oraz grę "Counter-Strike". W taki właśnie sposób Brazylijczyk świętował awans.

Im większe wyzwanie, tym mniej błędów popełnia. I jest nagroda: łatwiejszy rywal w 1/8 finału LM

Sytuacja grupy D

Z grupy D do 1/8 finału przeszedł także zespół RB Lipsk (2. miejsce). Trzeci Manchester United zagra na wiosnę w Lidze Europy, natomiast Basaksehir zakończyło swój udział w tym sezonie europejskich pucharów. Znamy już komplet zespołów, które zagrają w 1/8 finału, a także, które drużyny zostaną rozstawione w losowaniu, które odbędzie się już 14 grudnia.

Drużyny, które zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Bayern Monachium

Atletico Madryt

Real Madryt

Borussia Moenchengladbach

Manchester City

FC Porto

Liverpool

Atalanta

Chelsea

Sevilla

Borussia Dortmund

Lazio

Juventus

Barcelona

PSG

RB Lipsk

Pierwsze mecze tej fazy zostaną rozegrany w dniach 16-17 i 23-24 lutego, a rewanże w dniach 9-10 marca i 16-17 marca.

Poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia w grupie D. Ajax pożegnał się z Ligą Mistrzów