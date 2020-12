Real awansował, ale mamy jednak dużą niespodziankę w grupie B Ligi Mistrzów!

Przed ostatnią kolejką każda z drużyn mogła awansować z grupy B. Po pięciu meczach z ośmioma punktami na koncie na prowadzeniu była Borussia Moenchengladbach. Po siedem punktów miały Szachtar Donieck i Real Madryt, a pięć Inter Mediolan. Z jednej strony mogliśmy więc być świadkami sensacji, czyli odpadnięcia faworytów, ale z drugiej grającym u siebie Realowi i Interowi do awansu wystarczały zwycięstwa.

Piłkarze Zindedine'a Zidane'a ze swojego zadania wywiązali się perfekcyjnie, pokonując Borussię Moenchengladbach 2:0. Bohaterem mistrzów Hiszpanii został Karim Benzema, który strzelił dwa gole głową. Pierwszą bramkę zdobył w 9. minucie po podaniu Lucasa Vazqueza, a drugą 23 minuty później po zagraniu Rodrygo.

Borussia Moenchengladbach była bezradna z doskonale dysponowanymi piłkarzami Zidane'a i powinna się cieszyć, że nie przegrała tego meczu wyżej. Jeszcze przed przerwą ratował ją Yann Sommer, a w drugiej połowie po stronie gości były też poprzeczka i słupek po uderzeniach Benzemy i Vazqueza.

Real awansował, Inter poza pucharami!

Real Madryt wygrał z Borussią 2:0 i awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów z pierwszego miejsca. Niemiecka drużyna, mimo porażki, też jednak awansowała z grupy. Wszystko przez bezbramkowy remis Interu z Szachtarem Donieck.

Chociaż gospodarze od początku zdecydowanie atakowali bramkę Anatolija Trubina, to gola nie strzelili. Mimo że Inter był zespołem wyraźnie lepszym, to nie miał też wielu bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki. Najbliżej powodzenia byli Lautaro Martinez, Romelu Lukaku i Marcelo Brozović. Pierwszy, już na początku spotkania, trafił w poprzeczkę. Belg i Chorwat okazje mieli w drugiej połowie, jednak strzał pierwszego odbił Trubin, a drugiego, po rykoszecie, minimalnie minął bramkę.

Remis oznacza, że Szachtar Donieck zajął trzecie miejsce w grupie, a Inter, mimo wielkiej okazji do awansu z grupy, całkowicie odpadł z europejskich pucharów!