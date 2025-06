Skandal na meczu Ligi Narodów. Wszystko podczas ataku rakietowego na Iran

W nocy czasu polskiego wojska izraelskie przeprowadziły atak rakietowy na Iran. Choć Izrael zapewnia, że celem ataku były wyłącznie obiekty wojskowe, to doniesienia irańskich władz i mediów temu zaprzeczają. Trafione miały zostać obiekty cywilne i osiedla mieszkaniowe w Teheranie, stolicy kraju. Są ofiary śmiertelne, wśród nich szef sztabu irańskich sił zbrojnych i naukowcy z irańskiego programu nuklearnego.

Skandal na meczu siatkarskiej LN

W trakcie ataku na Iran reprezentacja tego kraju grała ze Stanami Zjednoczonymi w meczu siatkarskiej Ligi Narodów w Rio de Janeiro, a jeden z kibiców już w trakcie pierwszego seta wywiesił na trybunach flagę Izraela. Irańscy siatkarze potraktowali to jako prowokację, zwracali uwagę na to sędziom i delegatom FIVB. Dla nich to był skandal o podłożu politycznym, który nie powinien mieć miejsca.

Jak ujawnił trener kadry Iranu, Roberto Piazza, jego zawodnicy dowiedzieli się w trakcie meczu, że Izrael dokonał ataku rakietowego na ich kraj. Na pomeczowej konferencji prasowej mówił też, że należy "pomyśleć o rozwiązaniu problemu tak szybko, jak to możliwe. W przeciwnym razie może to doprowadzić do katastrofy".

Iran i Izrael są ze sobą skonfliktowane od dziesięcioleci, co jakiś czas dochodzi do eskalacji napięcia i konfliktów zbrojnych tak jak dzisiaj.

Amerykanie wygrali mecz z Iranem 3:2 po naprawdę zaciętej rywalizacji. Przegrywali 0:2, ale odrobili straty, a w tie-breaku zwyciężyli na przewagi. Wyniki setów: 19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 17:15.

Władze Iranu zapowiedział odwet. W godzinach porannych czasu polskiego wystrzeliły w kierunku Izraela aż 800 dronów. Armia Izraela oświadczyła, że przechwyciła wszystkie drony.