Tak wygląda tabela Ligi Narodów po nieprawdopodobnym meczu Polaków z Japonią

Rozpoczęta niedawno Liga Narodów dla wielu reprezentacji stoi pod znakiem testowania nowych graczy i budowania na przyszłość. Na pierwsze turnieje tych rozgrywek bardzo rezerwowymi składami przyjechali m.in. Francuzi czy Włosi, ale także Polacy. Nikola Grbić do Xi'an w Chinach zabrał wielu mniej doświadczonych w kadrze narodowej zawodników, jak choćby środkowy Jan Nowak, który nie zadebiutował w karierze jeszcze nawet na poziomie PlusLigi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wychodzi z sądu

Polska i Japonia w rezerwowych garniturach. Nasz okazał się bardziej elegancki

Polakom nie przeszkodziło to w zwycięstwie nad Holandią 3:1 w pierwszym meczu. Kapitalnie spisał się w nim atakujący Bogdanki LUK Lublin Kewin Sasak. Liczyliśmy na niego także w drugim meczu z Japonią. Azjaci również przybyli do Chin pozbawieni wielu gwiazd na czele z Ranem Takahashim i Yukim Ishikawą, ale wciąż należało się z nimi liczyć, zwłazcza gdy sami graliśmy składem bardzo dalekim od wyjściowego.

Na szczęście naszej drużynie nawet w niezbyt doświadczonym reprezentacyjnie składzie takie wyzwania nie są straszne. Polacy dokonali niesamowitego powrotu ze stanu 20:24 w pierwszym secie i wygrali go 27:25. Kolejny również należał do nich, tym razem bardziej dominująco, bo do 22. Podobnie jak z Holandią (wówczas w drugim secie) przydarzyła się zadyszka, Japończycy wygrali trzecią partię aż 25:18. Zespół Nikoli Grbicia szybko jednak wrócił na właściwe tory. Mieli co prawda kłopoty w końcówce czwartego seta, gdy roztrwonili kilkupunktową przewagę, ale ostatecznie po dramatycznej wymianie ciosów i niebywale długiej partii Polacy wygrali 39:37, a cały mecz za pełną pulę!

Polska na razie bez strat

Wygrana 3:1 sprawia, że Polacy po dwóch meczach mają komplet sześciu punktów i są aktualnie na prowadzeniu w tabeli. To może ulec zmianie jeszcze dziś lub minimalnie jutro, bo o 22:30 czasu polskiego rozpoczną się mecze Niemców z Włochami i Brazylii z Kubą. Wyprzedzić nas mogą Włosi i Brazylijczycy, jeśli wygrają za pełną pulę. Japonia z dorobkiem trzech punktów jest na siódmym miejscu. Kolejny mecz Polska rozegra w sobotę 14 czerwca. O 13:00 czasu polskiego rozpoczną bój z Turcją.

Tabela Ligi Narodów (stan na 12.06.25):