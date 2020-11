Erling Haaland pobił rekord Ligi Mistrzów! Brutalne strzelanie

Erling Haaland zadebiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20 w barwach FC Salzburg, strzelając aż osiem goli w sześciu meczach fazy grupowej (trzy z Genkiem, jeden z Liverpoolem, dwa z Napoli i po jednym w rewanżach z Napoli i Genkiem). Następnie zimą przeszedł do Borussii Dortmund, dla której strzelił dwa gole w starciu 1/8 finału LM z PSG (2:1, 0:2 w rewanżu).

Norweg kontynuuje swoją znakomitą passę w tym sezonie - najpierw zdobył bramkę w przegranym meczu z Lazio (1:3), a następnie w drugiej kolejce z Zenitem Sankt-Petersburg (2:0). W trwającym meczu z Club Brugge dołożył kolejne dwa gole: w 18. minucie najlepiej odnalazł się w polu karnym w zamieszaniu po rzucie rożnym a w 32. minucie Thomas Meunier wystawił mu piłkę, którą musiał jedynie wpakować do pustej bramki.

Erling Haaland ma już 14 goli w Lidze Mistrzów

W ten sposób Haaland strzelił swojego 13. i 14. gola w Lidze Mistrzów. Rekord LM pobił już pierwszą bramką w tym spotkaniu: nikt przed nim nie strzelił 13 goli w pierwszych 11 występach w LM! Co ciekawe, 20-latek ma już więcej goli od takich sław jak Dimitar Berbatow (13 goli w 60 meczach), Carlos Tevez (46 spotkań) czy George Weah (21 spotkań). To już 28. spotkanie Haalanda w BVB - do tej pory zdobył już 26 bramek i zaliczył sześć asyst.

Dzięki zwycięstwu Borussia Dortmund została nowym liderem grupy F - po trzech kolejkach ma sześć punktów (bilans bramek 6:3), czyli o jeden więcej od drugiego Lazio (5:3) i o dwa więcej od trzeciego Club Brugge (3:5). Ostatni jest Zenit z jednym punktem (2:5).

