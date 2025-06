Rywalki Polek niszczą każdego! Są niepokonane w Lidze Narodów

Kobieca reprezentacja Polski osiąga bardzo dobre wyniki w tegorocznej Lidze Narodów. Do tej pory zespół Stefano Lavariniego przegrał tylko jeden mecz - 2:3 z Turcją. Poza tym Biało-Czerwone pokonywały 3:0 Tajlandię, 3:1 Chiny, 3:0 Belgię, 3:2 Holandię, 3:1 USA i 3:0 Niemcy. W stawce Ligi Narodów pozostały dwa niepokonane zespoły - Włoszki i Turczynki. Jako pierwsze w niedzielę grały Włoszki, a jej rywalkami były Chinki, mające dwie porażki po siedmiu meczach. Podopieczne Julio Velasco bronią tytułu z zeszłego roku, które wywalczyły w turnieju finałowym w Bangkoku.

32:30 w drugim secie. Włoszki są nie do zatrzymania

W pierwszym secie Włoszki szybko wypracowały sobie dwa-trzy punkty przewagi, a liderkami obrończyń tytułu były Paola Egonu i Alice Degradi. Taka różnica utrzymywała się niemal do końca seta, choć było 21:20 po błędzie Włoszek w przyjęciu i świetnej reakcji Yuhan Dong. Italia wygrała seta 25:21. Na początku drugiej partii to Chinki wygrywały, natomiast straty szybko udało się odrobić. Chiny wyszły na prowadzenie przy wyniku 19:18, gdy Degradi została zatrzymana blokiem.

Drugi set musiał się rozstrzygnąć na przewagi. Chinki miały trzy piłki setowe na 1:1, natomiast żadnego z nich nie wykorzystały. Ostatecznie Włoszki wygrały seta 32:30. W trakcie spotkania doszło do spięcia między Yong Duhan a Paolą Egonu. Gdy Włoszka została zablokowana przez rywalkę, to zawołała ją do siatki i przekazała, że jej stopy były blisko linii środkowej. Gdy sędzia zawołał Egonu do siebie, to Paola zareagowała gwałtownie i otrzymała żółtą kartkę.

Trzeci set był najbardziej jednostronny ze wszystkich, choć na jego początku Chinki utrzymywały dystans dwóch-trzech punktów straty do przeciwniczek. Ostatni set to była dominacja Włoszek. Liderki rankingu wygrały seta 25:11, a w ostatniej akcji Sarah Fahr zablokowała jedną ze swoich rywalek. W ten sposób Włoszki mają bilans 8-0 w fazie grupowej Ligi Narodów.

Najskuteczniejszą zawodniczką w tym spotkaniu była Paola Egonu, która zdobyła 21 punktów. - Jestem szczęśliwy i dumny z moich zawodniczek. Musimy jednak się poprawić. Wszystkie drużyny grają przeciwko nam i chcą wygrać za wszelką cenę. Nie możemy sobie pozwolić na to, by się nie poprawiać - mówił Velasco po meczu, cytowany przez włoskie Sky Sport.

Włoszki wrócą do rywalizacji w dniach 9-13 lipca, gdy odbędzie się turniej w holenderskim Apeldoorn. Tam czekają je spotkania z Belgią (09.07), Serbią (10.07), Turcją (12.07) i Holandią (13.07).