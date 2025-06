Nicola Zalewski drugą połowę sezonu spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan. W AS Romie w ogóle się nie łapał, przez co szukał drogi ucieczki. Ostatecznie Nerazurri wyciągnęli do niego pomocną dłoń. Choć był zmiennikem Di Marco, to miał swoje szanse, które wykorzystywał. Już w debiucie przeciwko Milanowi Polak został bohaterem zespołu, asystując do Stefana de Vrija w 93. minucie. To było trafienie na wagę remisu. Później zdobył bramkę w wygranym 2:0 starciu z Torino. W sumie rozegrał 15 spotkań.

Media: Zalewski zostaje w Interze

Od jakiegoś czasu spekulowano, czy reprezentant Polski zostanie w Mediolanie. Dziennik "Il Romanista" informował niedawno, że pierwszy termin wykupu Zalewskiego minął 18 czerwca, ale klub miał kolejny, który trwa od 22 do 24 czerwca.

Teraz nowe informacje na temat sytuacji wahadłowego przedstawił dobrze poinformowany włoski dziennikarz Nicolo Schira. Napisał w serwisie X, że umowa została zawarta. "Inter uruchomi opcję kupna (6 mln euro) za Nicolę Zalewskiego z AS Romy" - czytamy.

Kontrakt Nicoli Zalewskiego z Interem ma obowiązywać do 2029 roku.

Inter Mediolan walczy w Klubowych Mistrzostwach Świata

Serwis "Il Romanista" informował, że oficjalny komunikat ws. wykupu Zalewskiego pojawi się na początku lipca. Aktualnie Inter Mediolan rywalizuje w Klubowych Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu piłkarze włoskiej drużyny zaledwie zremisowali z Monterrey 1:1. W drugiej potyczce dali radę pokonać Irawę Red Diamonds 2:1. Warto podkreślić, że szkoleniowcem japońskiego klubu jest Maciej Skorża, który przymierzany jest do objęcia reprezentacji Polski.

Z kolei Inter Mediolan prowadzi Christian Chivu, który zastąpił Simone Inzaghiego, który przeniesie się do saudyjskiego Al-Hilal. Po dwóch meczach Inter plasuje się na drugim miejscu w grupie E. Pierwszą lokatę zajmują piłkarze River Plate, którzy mają tyle samo punktów.