Wściekły Sergio Ramos krzyczy do byłego kolegi: "Skur*****. Piszczysz jak szczur"

Real Madryt we wtorek wygrał po raz pierwszy w tej edycji Ligi Mistrzów. Zawodnicy Zinedine'a Zidane'a po porażce z Szachtarem i remisie z Borussią Moenchengladbach pokonali Inter Mediolan 3:2 (2:1), a spotkania do swoich najlepszych na pewno nie zaliczy Achraf Hakimi. Marokańczyk zawinił m.in. przy pierwszej bramce dla Hiszpanów, gdy źle wycofywał piłkę do bramkarza, Samira Handanovicia. Przejął ją Karim Benzema, który strzelił na 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Przygody Grosickiego to materiał na film sensacyjny. "Dostałby ogromne pieniądze. Całe szczęście się to nie stało" [SEKCJA PIŁKARSKA #70]

Kłótnia Ramosa z Hakimim podczas meczu LM. "Piszczysz jak szczur!"

Hakimiemu życie uprzykrzał także Sergio Ramos, a w jednej z sytuacji zawodnicy zderzyli się przed polem karnym Realu. Marokańczyk przewrócił się, a jego rywal próbował go podnieść. - No wstawaj, sku***synu. Piszczysz jak szczur! - krzyczał do Hakimiego wściekły Ramos.

Hakimi to wychowanek Realu. We wrześniu klub się go pozbył

Hakimi jest wychowankiem Realu. Grał tam aż do lipca 2018 roku, gdy klub zdecydował się go wypożyczyć do Borussii Dortmund. Marokańczyk został w Niemczech na dwa sezony i miał wrócić do Realu, ale zdecydowano się na sprzedaż zawodnika. Nie miałby miejsca w hiszpańskiej drużynie, a chętnych na transfer Hakimiego nie brakowało. Ostatecznie na początku września przeniósł się do Interu za 40 milionów euro.

Pięć goli w hicie Ligi Mistrzów! Real Madryt wreszcie wygrywa! Cudowna asysta

- Achraf Hakimi wrócił do domu, w którym Zinedine Zidane nie chciał go widzieć. W obcych barwach miał się brutalnie przypomnieć i wytknąć trenerowi błąd. Ale Zidane ma niezwykły dar: na końcu zawsze ma rację. W chwili próby Hakimi popełnił błąd, po którym Inter stracił pierwszego gola. Później padły jeszcze cztery - tak o sytuacji Hakimiego pisał dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.

Zinedine Zidane nie chciał go widzieć, miał rację. Decydujący błąd w hicie Ligi Mistrzów

Natomiast Sergio Ramos po meczu z Interem był chwalony przez Zinedine'a Zidane'a po tym, jak zdobył setnego gola w barwach Realu. Francuz wypowiedział się także o jego przyszłości. - Chcemy, żeby został z nami na zawsze. To, co robi dla klubu, jak bardzo jest mu oddany, to niesamowita sprawa. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że podpisze nowy kontrakt i dalej będzie tworzył historię Realu Madryt - zapewniał szkoleniowiec.

Zidane nie pozostawił żadnych złudzeń w kwestii Sergio Ramosa. "To niesamowita sprawa"

Sytuacja Realu w LM coraz lepsza! Teraz rewanż z Interem

Real mocno poprawił swoją sytuację w grupie B Ligi Mistrzów. Jest trzeci, mając tyle samo punktów co drugi Szachtar. Do prowadzącej Borussii Hiszpanie tracą punkt, a nad ostatnim Interem ma dwa punkty przewagi. Kolejne mecze w tej grupie odbędą się 25 listopada. To wtedy Borussia Moenchengladbach zagra u siebie z Szachtarem, a Inter podejmie Real.