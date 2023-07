Oficjalnie: Gwiazda Legii Warszawa odchodzi z klubu

W sierpniu 2022 roku Carlitos trafił do Legii Warszawa za 400 tysięcy euro z greckiego Panathinaikosu. To było drugie podejście Hiszpana do gry w stołecznym klubie, który wcześniej reprezentował w sezonie 2018/2019. Po tamtych rozgrywkach przeszedł do klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Al-Wahdy. Jednak już w grudniu 2019 roku rozwiązał kontrakt z tą drużyną i trafił do Panathinaikosu, dla którego grał do lata 2022 roku.

Legia Warszawa rozwiązała kontrakt z Carlitosem

Carlitos nie spisał się najlepiej w sezonie 2022/2023. W 26 występach strzelił zaledwie cztery bramki oraz zanotował cztery asysty. Te liczby sprawiły, że zaczęły pojawiać się doniesienia o opuszczeniu drużyny wicemistrzów Polski przez 33-latka. Ostatecznie w piątkowe popołudnie klub poinformował o rozwiązaniu umowy z napastnikiem.

"Carlos Daniel López Huesca rozwiązał kontrakt z Legią Warszawa za porozumieniem stron. Dziękujemy za grę w naszych barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze. ¡Gracias Carlitos!" - napisano na twitterowym profilu Legii Warszawa.

Zanim jeszcze Legia Warszawa poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Carlitosem, to jego przybycie potwierdził grecki zespół PAS Lamia 1964. Szczegóły jego umowy z nowym pracodawcą nie są jeszcze znane.

Carlitos dla Legii Warszawa rozegrał w sumie 78 spotkań, w których strzelił 25 bramek i zanotował 11 asyst. W tym czasie ze stołecznym klubie sięgnął po mistrzostwo Polski w sezonie 2019/2020 (był członkiem kadry na początku rozgrywek) oraz Puchar Polski w minionym sezonie.