101 minut walki Linette z Rybakiną. Dała z siebie wszystko!

Ależ zacięty był to mecz na korcie centralnym w Strasbourgu! Magda Linette wyglądała naprawdę dobrze na tle Jeleny Rybakiny, broniła większość break pointów. W pewnym momencie miała więcej asów serwisowych od rywalki. Niestety do niespodzianki nie doszło, co oznacza, że Linette zakończyła udział w turnieju na ćwierćfinale. To był ostatni sprawdzian Polki przed wielkoszlemowym Roland Garros.

