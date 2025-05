Będzie nowy stadion w Polsce! Prezydent potwierdza. "Powód do dumy"

Stomil Olsztyn przez lata był najsilniejszym piłkarskim bastionem na Warmii i Mazurach. W latach 2012-2022 grał w I lidze, natomiast teraz sytuacja wygląda dużo gorzej. Drużyna finiszowała sezon 2023/24 na 18. miejscu w II lidze, przez co zanotowała spadek. I choć mogło się wydawać, że będzie chciała szybko wrócić, to coraz więcej wskazuje na to, że może zaliczyć kolejną "relegację". Jakub Seweryn wspominał nawet, że niewiele brakowało, by Stomil nie przystąpił do rundy wiosennej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy psycholog pomógł Jakubowi Koseckiemu? "Za moich czasów to była oznaka słabości"

Sensacyjne wieści ws. obiektu w Olsztynie. "Stadion, a nie trybuna"

Od dłuższego czasu tematem, który trapi władze Stomilu, są nie tylko wyniki, ale również modernizacja stadionu przy ul. Piłsudskiego. Choć pierwotnie mógł on pomieścić niemal 17 tys. kibiców, dziś może na niego wejść maksymalnie 4,5 tys. Wszystko dlatego, że czynna jest zaledwie jedna trybuna. Na "remont" udało się pozyskać 30 mln zł rządowej dotacji. Przetarg został jednak unieważniony, gdyż wystartowała w nim tylko firma, której oferta opiewała na ponad 67 mln złotych.

Nieoczekiwanie w środę na profilu Miasta Olsztyn prezydent Robert Szewczyk ujawnił, że nastąpiła całkowita zmiana planów. - Stadion, a nie trybuna - rozpoczął. - Skoro jedna trybuna ma tyle kosztować, to lepiej wybudować cały obiekt. Nowy stadion to wyraz ambicji miasta wojewódzkiego, które chce i powinno mieć infrastrukturę godną swojego potencjału. To powód do dumy, ale też odpowiedzialna decyzja oparta na analizach, potrzebach mieszkańców i to o czym zawsze powtarzam, zdrowym rozsądku - wyjaśnił.

Ambicje są bardzo duże, co możemy wywnioskować choćby po opisie tego projektu. "To nie będzie betonowy kolos marzeń. To będzie stadion skrojony na miarę Olsztyna - funkcjonalny, nowoczesny i taki, który nie świeci pustkami. Nie chcemy 'efektu wow' raz do roku. Chcemy trybun pełnych dużo częściej" - przekazano.

Dowiedzieliśmy się również, że za projekt będzie odpowiedzialna miejska spółka, która świetnie "ogarnęła" Halę Uranię. Mało tego, otrzymane od Polskiego Ładu 30 mln pokryje też pierwszy etap centrum piłkarskiego przy Alei Sybiraków. "Dwa nowe boiska, trybuny, infrastruktura - czyli inwestycja w młodych sportowców, nie w foldery promocyjne. (...) To nie jest temat jednego klubu. To jest projekt dla Olsztyna. Dla miasta, które wie, czego chce - i potrafi to zaprojektować z głową" - podsumowano.

Stomil po 30 rozegranych meczach zajmuje 15. miejsce w tabeli III ligi i znajduje się w strefie spadkowej. Do będącej pozycję wyżej Victorii Sulejówek traci jednak zaledwie punkt, mając jedno zaległe spotkanie. Już w sobotę 24 maja oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu. Jako że do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki, będzie to rywalizacja o tzw. sześć punktów.